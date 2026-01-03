即時中心／高睿鴻報導

民進黨立委沈伯洋日前遭中國指控「分裂國家」，不僅對其立案偵查、追究刑事責任，還揚言海外通緝；豈料，最近他遭遇的人身威脅，似乎又更進一步，竟有中國媒體公布沈的相片、居住及工作地衛星影像，還向民眾徵求線索。不僅如此，中方發動「攻勢」後，隨即也不乏「協力者」，拿到社群平台惡意公開、甚至結合威脅言論散播，疑似藉此施壓或恐嚇相關人員。對此，數位發展部也回應了。

對於上述網路暴力、侵犯數位人權內容，數位發展部第一時間與 Meta 等社群平台交涉下架，並於今（3）日發表嚴正聲明：

廣告 廣告

1. 譴責數位脅迫行為：

數發部強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion）。發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私。此等行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對我國民主社會安全構成嚴重威脅。

2. 要求平台落實管理，積極處置不法內容：

針對此類違法內容在社群平台的傳播，數發部已於第一時間與 Meta 等社群平台進行交涉。我們要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。數發部將持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散。

3. 維護數位人權，抵制惡意肉搜：

數發部將持續守護國民的數位人權，並呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散佈。

數發部承諾，將維護健康的網路環境，但有賴政府、平台業者與公民社會共同努力。面對跨國數位侵擾所帶來的挑戰，數發部將持續透過行政協調與技術面向的合作，確保每一位國人在數位空間都能享有應有的安全與保障。

原文出處：快新聞／數發部出手了！中共肉搜、散播沈伯洋個資 Meta被點名「做這些事」

更多民視新聞報導

邱毅座車「逆向擋道」！畫面網轟「真唱邱」大安分局出手了

提名政見會交鋒！陳敏鳳追問「脫黨參選」 僅林岱樺未正面回應

綠委提案改兩岸條例分「台灣與中華人民共和國」！陸委會回應了

