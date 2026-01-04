數發部出手了！中國嗆抓捕沈伯洋 肉搜個資、影像全下架

即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心逐年增加，為遂行武力統一目的，多次在國際上打壓我國，甚至片面宣稱「懲戒台獨」，長臂管轄至國會內部。先前恫嚇將透過國際刑警組織「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋；豈料，中國近日再度出招，公布沈的居住地與工作地衛星影像，更威脅其「往哪裡逃」。對此，數發部今（4）日接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

中國官媒近日在Facebook及YouTube等社群平台，稱要送給沈伯洋「新年大禮」，張貼衛星所拍攝的影像，並標註其位在台北的工作與居住地點，揚言送給他一點中國科技的小小震撼，更放話「台獨頑固分子哪裡逃」，行徑相當囂張。

對此，數發部除嚴正譴責此類數位脅迫行為，亦於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理。今日該部接獲Meta及Google回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為；並呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。

