數發部大動作處理 藍白批雙標

綠委沈伯洋（見圖）遭「衛星肉搜」，各部會群起激憤，數發部大動作處理，藍白質疑雙標。（本報資料照片）

綠委沈伯洋遭「衛星肉搜」，各部會群起激憤，數發部更大動作專案請Meta下架相關貼文。藍委賴士葆3日直言，保護個資是政府責任，但不該雙標，在野立委過去被肉搜的案例多如牛毛，政府一聲不吭。白委林國成也說，當初民眾黨主席黃國昌小孩被肉搜，也不見政府吭聲，雙標也要有限度。

賴士葆昨表示，保護個資人人有責，沈伯洋個資被曝，政府有所行動沒有錯。但問題是從這件事也凸顯出，黨政媒的待遇就是不同，過去他也多次質詢數發部，關於民代、人民個資外洩問題，也沒看到數位部如此積極，但現在出事的是自家人，就大動作處理，不免讓人覺得雙標。

大罷免期間家人遭到肉搜的藍委李彥秀則說，沈伯洋工作與住所遭外洩是完全不能接受，只會加深兩岸的敵意螺旋。但民進黨撿到槍，從陸委會、外交部、數發部到黨中央全部動起來聲援沈伯洋，不僅視為「國安危機」，沈伯洋更是受到「總統級」的禮遇，恐怕連賴清德總統都要自嘆不如，這顯然就是要模糊管碧玲豪宴的政治焦點，轉移輿論對憲法法庭帶頭違法的批判。

李彥秀說，這也凸顯民進黨政治雙標的假面與虛偽，大罷免期間，許多藍委都遭側翼網軍及綠營青鳥的出征肉搜，甚至在市場街頭也遭到言語霸凌及侵擾，抹黑抹紅及假新聞撲天蓋地，也不見民進黨政治人物或政府出言制止或發聲，因為綠層峰就是背後影舞者，就是假新聞的製造中心。

林國成強調，他不支持肉搜舉動，但事發後民進黨政府全部跳出來幫沈伯洋說話，這種行為就是民進黨一貫的兩套標準。過去黃國昌也數度遭到網路攻擊，甚至小孩的個資都被肉搜，「有見到任何一個政府單位幫黃國昌講話嗎？」肉搜黃國昌沒有問題，但肉搜沈伯洋就不行，這就是民進黨的雙重標準。