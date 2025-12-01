數發部天網升級稱97％詐騙遭阻 滿志剛：別再拿漂亮數字騙人民

台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛強調，人民要的不是口號，而是讓詐騙真的變少。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

數位發展部今（12）日宣布《網路詐騙通報查詢網3.0》正式上線，產業署表示，金融投資與身分冒充類詐騙，相較高峰期分別大幅下降97％與94％，初步成效可見。對此，台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（1）日批評，數發部高調宣稱「AI天網阻詐97％」，但民眾每天的財損還在破億，到底哪裡來的97％？

滿志剛表示，去年，我國詐騙財損高達502億，165儀表板每天都在跳超過1.2億元，人民看不到任何「被保護」的感覺，只看到詐騙一年比一年猖狂。民進黨政府喊了多年「打詐國家隊」，結果從成立到默默失能，詐騙不但沒減少，案件量仍居高不下。

廣告 廣告

滿志剛指出，車手年齡越來越低、手法越來越進化、警察疲於奔命，但主管機關卻忙著開記者會吹噓AI模型，甚至把下架貼文當成阻詐成效，把通報量當成KPI政績，完全與社會現實脫節。

滿志剛質疑，如果AI真的有97％攔截率，那財損為什麼仍然日日破億？每天上百件詐騙案從哪裡冒出來？這些問題，數發部能夠回答人民嗎？

滿志剛強調，人民要的不是口號，也不是3.0、5.0的版本升級，而是讓詐騙真的變少、金流真的被堵住、詐團真的被瓦解。詐騙還在飆升，政府卻敢自誇阻詐97％，這不是政績，是對國人智商的侮辱。成效拿不出來，就別再用漂亮數字騙人民！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂

「戰地風蝦皮店」要拆了！ 營業不到1年被爆是違建

爸花百萬買「鴨子」遭正妹疑假貨 鑑寶專家：你先站穩！價值跌破眼鏡