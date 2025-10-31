數發部打造「數位信任生態系」PChome 24h購物響應推動隱碼技術！網購收貨更安心

【警政時報 司徒／臺北報導】建構安全、可信任的數位環境已是全民共識。隨著民眾生活愈加依賴線上服務，各項資安事件頻傳，不僅威脅用戶安全，也影響數位經濟的永續發展。數位發展部數位產業署透過「公私協力」模式，積極推動安全身分識別、隱碼技術、電子簽章等關鍵數位信任技術，並於10月31日舉辦114年數位信任與第三方支付環境推動計畫之產業數位信任推動工作小組（SIG）暨場域驗證成果交流閉門會議。

台灣電子商務暨創業聯誼協會理事長塗家興。(圖/業者 提供)

國內產業在數位化轉型過程中，普遍面臨資料安全、身分驗證、防詐風險、法規遵循、系統效率與用戶信任等挑戰。對此，數位發展部數位產業署攜手產業公協會，共同擘劃數位信任導入藍圖，並邀請企業提出「民眾有感」的場域驗證方案，逐步打造完善的數位信任生態系。

廣告 廣告

數位發展部數位產業署表示，隨著數位交易規模不斷擴大，「數位信任」已成為平台競爭力的關鍵核心，因此本計畫以導入可驗證的數位信任技術為目標，透過標竿場域案例帶動產業應用，促進公私協作與技術擴散。

PChome 24h購物與中華電信合作導入物流隱碼技術，有效保護物流與交易資料安全。計畫期間已保障物流包裹資料超過百萬筆，顯著降低配送過程中個資外洩風險，並明顯提升交易信任度。同時，PChome也推動全網站的全面資料遮蔽，系統對消費者個資進行加密或隱藏處理，嚴謹落實資安與個人隱私的保護。為積極響應政府打詐政策並強化消費者個人資料保護，積極導入推動「PChome隱碼技術」，強化顧客與供應端雙方保護的完整性，成為實踐電商隱碼服務的領先業者之一，此舉也展現PChome守護消費者交易安全的決心與行動力。

場域驗證成果交流閉門會議。(圖/業者 提供)

台灣電子商務暨創業聯誼協會（TeSA）理事長塗家興也指出，本階段驗證已展現「一家導入、萬家升級」的產業連鎖效益。未來TeSA電商協會將從教育、技術、制度三大面向持續推動，包括提升企業數位信任素養、降低導入門檻、建立標準依據，促使數位信任技術加速普及、落地應用。

更多警政時報報導

【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人

【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑