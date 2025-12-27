數發部推動公民科技試驗場域 驗證數位治理新模式

「用程式創造城市－成果發表會暨交流座談會」大合影 (數發部提供)

「用程式創造城市－成果發表會暨交流座談會」與會者合影 (數發部提供)

數位發展部侯宜秀次長致詞 (數發部提供)

為回應地方治理與民生服務需求，數位發展部舉辦「用程式創造城市－成果發表會暨交流座談會」，發表114年度「公民科技試驗場域」階段性成果，串聯地方政府、公民科技社群與輔導團隊，透過小型概念驗證（POC）方式，逐步建構以人為本、具延展性的數位公共治理模式。

數位發展部說明，目前試驗場域已完成多項具體成果，涵蓋桃園市「兒童早期療育服務」、高雄市「運動生活圈應用」、臺東縣「消防人力排班與行政流程優化」，以及臺南市「防災啟動與資訊整合系統」等四大民生議題。各案透過概念驗證方式，協助地方政府在正式系統建置前，先行驗證需求合理性與技術可行性，作為後續深化發展的重要基礎。

數發部次長侯宜秀表示，公民科技的精神，在於讓公民不只是被服務者，更是問題的解決者；公民科技不僅展現臺灣社會與科技結合的實力，也讓公民從單純提出需求的角色，進一步成為解決問題的參與者。她指出，公民科技試驗場域的核心價值，在於彌補需求發想與正式專案啟動之間的落差，透過較短期、彈性高的實驗型開發流程，及早辨識執行過程可能面臨的限制與挑戰，提升政策與系統設計的成熟度。

侯宜秀次長強調，隨著人工智慧與軟體技術快速演進，公共系統開發正逐步朝向敏捷式開發轉型。透過試驗場域的開發機制，政府得以嘗試更貼近產業實務的開發模式，並在過程中持續調整方向，使成果更精準對接實際需求。她也提到，相關成果皆秉持開源精神釋出，讓即使未持續推進的專案，仍能成為其他團隊學習、延伸與再利用的公共資源。

數發部表示，試驗場域所累積的成果多已具備後續深化與銜接建置的潛力，未來將持續強化跨域協作機制，結合地方政府、公民科技社群、學研機構與人才培育體系，逐步建立可複製、可擴散的「問題解方資料庫」；同時透過開放原始碼與經驗分享，降低各縣市導入門檻，期盼推動公共服務數位化朝向更開放、具韌性與包容性的智慧社會發展。