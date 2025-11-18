數發部推政府AI應用平台 打造公私協作新生態

（中央社記者趙敏雅台北18日電）為協助公務機關導入人工智慧（AI），數發部建置政府AI應用平台（TryAI）。數發部數位政府司司長王誠明今天表示，內政部、行政院公共工程委員會等政府機關已導入使用，有助提升工作效率，未來依據機關需求，協助媒合相應的廠商，打造公私協作新生態。

數發部推動政府AI應用平台，今天舉行記者會。王誠明指出，為解決公務機關使用AI面臨不敢用、成本高、應用少等3大痛點，數發部建置TryAI平台，提供安全、政府專屬試驗場域，已於3月31日上線，目前平台提供包含TAIDE、Gemini、ChatGPT等32種語言模型，也開發新聞稿撰寫、數據分析、圖卡生成等20項共通性AI工具。

王誠明表示，已超過30個機關導入使用，其中，衛福部利用TryAI平台自製「公版神隊友」，大幅縮短會議紀錄整理時間；內政部、財政部及行政院公共工程委員會也已實際應用於報表審核、文獻研究與採購法問答等業務，透過AI有效減輕行政負擔，提升公共服務效能。

王誠明說明，TryAI平台不僅是工具庫，更是本土AI產業的孵化器，會從各機關實際使用，觀察政府共通性AI需求，廣邀國內資訊服務業者開發生成式AI工具，經相關檢測，確認無使用中國製產品後，上架至AI Bots市集，可讓機關先試用，確認符合業務需求後，再循共同供應契約採購，此模式除了能降低機關試錯成本，也為台灣AI軟體業者創造市場機會。

至於未來規劃，數發部表示，持續優化TryAI平台場域，並透過舉辦數位政府AI解決方案媒合說明會等，深化公私協作，期盼透過政府出題、產業解題的良性循環，加速AI工具在公部門落地應用，共同建構更智慧、更高效的數位政府，為民眾帶來更優質的公共服務。（編輯：楊蘭軒）1141118