數發部推「數位憑證皮夾」健保卡、駕照等證件可移至手機

皮包放的各種證件，將來可通通移到手機裡，建置「數位憑證皮夾」，下載APP輸入個資申請不同電子卡，如果是學生想進出校園，使用學生電子卡感應憑證，就可以開櫃子或開門。

示範人員任小姐說明，「應用是在學校校園或者是在住宿、飯店、或者是休閒的，等等的場合都可以做。」

來到超商取貨一樣是出示憑證，一刷之後店員就知道取貨號，什麼證件都不必拿出來。

示範人員指出，「就可以用數位憑證皮夾，那你就不需要再提供實體證件，就可以拿到你的包裹。」

推動數位憑證皮夾的數發部指出，超商取貨的民眾用憑證就可以領包裹，不用擔心數位足跡外洩。

數發部科長李岳寅認為，「我們的電信業者端並不會知道，會大大的保護民眾的數位足跡不會被追蹤。」

部長林宜敬表示民眾可選擇性揭露個資，不像提供紙本身分證，連帶父母、配偶姓名，甚至連住址都會被看到，並強調不會有個資外洩問題。

數發部長林宜敬表示，「技術的架構並不是把這些訊息，通通集中在一個中央式的資料庫裏面，我們是分散在個人的那個手機裡面，並沒有因為做這個數位憑證皮夾，讓這個資料流到別的地方。」

從門禁通行、網購取貨再到租車驗證、學歷驗證，數發部表示，數位憑證皮夾讓生活更方便，目前先試營運再逐步推廣。但萬一手機掉了會不會暴露在更大風險呢？數發部說，民眾只要設定好臉部或指紋掃描，有這些功能，手機掉了別人也無法使用。