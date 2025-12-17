數發部推「數位憑證皮夾」試營運 7-11、全家搶先上線

數位發展部「數位憑證皮夾」17日正式上路，民眾可在兩大手機應用平台下載使用，在兩大超商可不用帶身份證就可以領取包裹。（黃世麒攝）

數位發展部今（17）日正式發表「數位憑證皮夾」App與六大試營運場域，期透過公私協作簡化民眾生活及提升數位服務效率；數發部長林宜敬表示，「超商領貨」服務，三大電信業者以及全家便利商店已率先上線，7-11亦已於特定門市（道生、松高、宏泰）啟動服務，並預計於12月24日擴大至全台門市投入試營運。

數發部表示，這次發表記者會現場展示「數位憑證皮夾」的多元應用情境，規劃六大體驗專區，涵蓋數位通行、租車、畢業求職、超商領貨、訪客管理及行動申辦等情境，其中，與民眾生活最緊密的「超商領貨」服務，三大電信業者以及全家便利商店已率先上線，透過數位憑證皮夾將隱私保護與資訊安全無縫融入日常，不僅大幅提升便利性，更完整呈現了未來智慧生活的多元樣貌。

林宜敬指出，民眾時常需要出示各式證件以驗證資格，但也伴隨著個資外洩的隱憂，對此數位憑證皮夾透過「選擇性揭露」技術，讓民眾僅需提供必要資訊，真正落實「該給的才給，不該給的一個都不多」的隱私保障，而數位憑證皮夾採用國際標準，這不僅是台灣數位轉型的重要里程碑，更是打造未來便利、互通數位社會的堅實基石

數發部指出，自113年8月啟動「數位憑證皮夾」計畫以來，始終秉持「協力、創新、信任」的精神，積極推動兼顧安全、便利與隱私的數位服務，過去一年多來，數發部積極辦理多場創新工作坊、技術諮詢會議、技術及產業應用研討會與國際交流論壇，除了確保技術架構接軌國際標準，並廣納各方意見，在嚴格遵守「數位自主權」原則的前提下，打造開放、可信任、以民眾為核心的數位信任生態系。

數發部強調，「數位憑證皮夾」計畫不僅是單純的便民服務，更是奠定未來數位社會的重要基石。數發部承諾，未來將開放相關原始碼，並誠摯邀請政府機關、企業及軟體開發者自由採用、擴充與創新，以發展更多的數位憑證應用服務，共同建構一個更完善的數位憑證皮夾生態系。

