數發部推5G專網 助業者降本增效

數發部長林宜敬6日出席5G Demo Day活動，他在致詞時表示，5G具備高頻寬與低延遲應用，帶動5G應用廣泛，橫跨不同產業。科技創新與發展應該來自民間自由而公平的競爭，民間力量才是推動需求端的關鍵。當企業在使用Wi-Fi時發現延遲過高或頻寬不足，自然會尋求5G專網作為解決方案；而在供應端，業者也會從不同場景思考如何應用5G技術，創造更多收益與商機。

林宜敬指出，數發部推動5G專網計畫有兩大目的，首先是協助需求端解決問題。企業經營者每天在思考如何增加營收與降低成本，5G專網也以此出發，思考如何幫助業者提升收益與減少支出。

另外，林宜敬也說明5G專網計畫要讓供應商能藉由產品規格化、模組化與產品化，進一步導入國際市場，在全球市場佔有一席之地。(編輯：許嘉芫)