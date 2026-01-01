數發部提醒：搶購、免運成詐騙關鍵字「美津濃」假網站現蹤

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著2026年到來，數位生活持續深化，網路交易、社群互動與影音平台早已融入民眾日常，但詐騙手法也同步進化。數位發展部(簡稱數發部)建置《網路詐騙通報查詢網》作為通報疑似詐騙訊息的平台，提供民眾一站式檢舉與查詢管道，降低不實資訊在網路環境中擴散的風險。

根據數發部從最新一週通報趨勢觀察，平台共接獲12,385件疑似詐騙訊息，經審查後確認6,426件屬詐騙，較前一週增加10.7%。依平台別占比來看，Meta仍是詐騙廣告最主要的散布管道，占比高達89.1%；TikTok占2.12%；LINE為1%；Google僅0.06%。此外，獨立詐騙網站占比為7.67%，案件數則較上週下降40.17%。

在詐騙廣告態樣方面，「意外之財」類型持續居首，占整體通報案件的38.7%，且件數單週暴增71.21%；其次為「產品服務」類型，占28.83%；「愛情交友」詐騙則占14.65%。

高風險關鍵字方面，本週最常見的誘騙字眼為「搶購」、「免運」，多用於引導民眾點擊不明的一頁式釣魚網站；同時，偽冒名人身分的詐騙廣告熱點，包含李蜀芳、盧燕俐、洪惠風等人名。

數發部也提醒，近期網路上流傳的「AI假醫師」不實影片，已由YouTube依社群守則下架；詐騙廣告則常以「年終」、「團購」等話術包裝，吸引用戶點擊釣魚網站。此外，本週亦發現有假網站冒用「台灣美津濃官方網站」，數發部呼籲，民眾查詢商品或活動資訊時，務必直接連結品牌官方網站，以免誤入詐騙陷阱。

