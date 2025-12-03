數發部揭資安高風險APP 小紅書全數違規15項最多

（中央社記者趙敏雅台北3日電）數發部今天公布，分析發現抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式（APP），普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、數據回傳與分享等6大風險行為，其中，小紅書違規樣態達15項最多。

數發部今天舉行「資安高風險APP 提醒民眾慎選使用」記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測APP的使用風險，並提供民眾具體資安防範措施。數發部並呼籲民眾提高警覺，保障自身數位安全。

數發部常務次長葉寧指出，若APP的營運環境是在中國，依照中國網絡安全法及國家情報法規定，政府可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門，將使台灣民眾個資可能遭到中國特定單位蒐集運用，隱私與安全都面臨高度風險。

數發部資安署署長蔡福隆說明，抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款APP，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享等6大風險行為。

在15項檢測項目中，小紅書全數違規，包含蒐集位置、蒐集通訊錄、蒐集剪貼簿、蒐集截圖、讀取裝置上儲存空間、過度填寫個資、過度要求權限、強迫同意不合理隱私條款、未充分保障個資權利、未啟動時上傳非必要個資、逕向第三方軟體開發套件（SDK）共享個資、封包有無導向中國境內位置、蒐集程式清單、蒐集設備參數、蒐集臉部資訊。

蔡福隆解釋，一旦民眾同意授予APP讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，如手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷。

此外，生物特徵容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被APP掌握，進一步被偽造成假的影片，用以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團可透過擷取系統資訊，精準掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。

蔡福隆提醒，為保護個資安全，民眾應避免安裝或使用這5款資安高風險APP，使用其他APP也要慎選，下載、安裝前及使用時都應提高警覺。

蔡福隆建議，民眾可以採取3項措施防範，第1是詳閱隱私政策條款，第2為確認權限請求的合理性，關閉非必要權限，第3是使用資安防護工具，可安裝防毒軟體，阻擋惡意網站、過濾詐騙簡訊，也可使用電信業者提供的網路防護服務，以防範惡意及釣魚網站、偵測惡意程式。（編輯：楊凱翔）1141203