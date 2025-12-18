數發部攜手台積電SEMI等夥伴 推半導體設備資安認證

（中央社記者趙敏雅台北18日電）數發部攜手國際半導體產業協會（SEMI）、台積電等資安與半導體相關產業夥伴，今天正式發布SEMI E187半導體設備資安認驗證制度，以「一個標準提升競爭力，一個標章連結全世界」為策略，展現台灣以制度與標準參與全球供應鏈安全治理的關鍵影響力。

數發部今天舉行SEMI E187半導體設備資安認驗證制度發布記者會，數發部長林宜敬表示，台積電為民主供應鏈核心，駭客難以直接入侵其系統，因而轉向透過上下游廠商發動「供應鏈攻擊」。為防範相關風險，台積電攜手SEMI與數發部推動SEMI E187半導體設備資安標準，要求設備供應商通過資安認證，從源頭強化供應鏈防護。

廣告 廣告

林宜敬說，此舉不僅可確保台積電與民主供應鏈安全，也將為台灣資安產業帶來龐大商機。他指出，台灣首度主導國際半導體設備資安標準，未來可將E187作為海外設廠的供應鏈門檻，展現台灣以制度接軌全球的關鍵影響力。

台積電全球安全管理資深處長屠震指出，E187是SEMI首個專為半導體設備制定的資安標準，凝聚台灣的智慧與貢獻，自2019年啟動、2022年正式發布，隨後透過符合性驗證（VoC）累積實務成果，並在政府與SEMI授權支持下，正式啟動資安認驗證制度。

屠震表示，這項制度已獲國際高度關注，相信未來產官學研共同努力，將持續推廣應用至更多製造領域，為產業帶來新的商機，更全面提升全球供應鏈的資安韌性。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，SEMI協助產業把分散於不同環節的需求與經驗，整合為一致、可驗證、可複製的標準體系。E187的價值在於為全球供應鏈建立一套共同遵循的制度語言，讓信任得以被清楚定義，也能被客觀驗證。

曹世綸指出，E187半導體設備資安認驗證制度，代表全球半導體產業資安治理邁向制度化的重要一步，對台灣也是很具象徵意義的時刻，「我們不只是參與者，而是能夠以自身經驗，為全球供應鏈提供可行做法的貢獻者與先行者」。

曹世綸表示，前期著重在推廣與宣導，也讓資安業協助輔導，讓業者知道如何調整，以符合SEMI E187，下一階段會開始進行認證，讓通過的設備擁有標章。

數發部表示，將持續與SEMI及產業夥伴合作，深化制度推廣與驗證機制，協助半導體設備與產線落實資安要求，強化供應鏈安全，並支持台灣資安產業隨半導體產業布局，拓展國際市場。（編輯：林家嫻）1141218