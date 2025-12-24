數發部攜手四縣市展現「公民科技試驗場域」成果 聚焦早療、災防四大民生痛點

（記者張芸瑄／綜合報導）數位發展部昨（23）日舉辦「用程式創造城市－成果發表會暨交流座談會」，發表本年度「公民科技試驗場域」階段性成果。數發部今年成功媒合桃園、高雄、臺南與臺東四縣市政府與公民科技團隊，針對「兒童早期療育」、「運動生活圈」、「災防啟動系統」與「消防行政流程」四大民生議題，完成實驗型概念性驗證。透過公私協力導入數位工具，不僅優化服務設計與資訊透明度，更具體實現以「人本數位」導向的公共治理新模式。

圖／數位發展部侯宜秀次長強調，試驗場域的核心價值在於彌補需求發想與正式標案間的落差，透過小規模概念驗證，提前釐清障礙以確保落地可行性。（數位發展部提供）

數發部侯宜秀次長指出，公民科技不僅展現了臺灣社會與科技結合的實力，更讓公民從需求的提出者轉變為「問題的解決者」。她強調，試驗場域的核心價值在於「彌補需求發想與正式專案間的落差」，透過小規模的概念驗證，及早辨識可能的執行限制與風險，作為後續方案規劃與落地推動之參考。侯次長進一步表示，面對AI時代技術快速更迭，系統開發可導入「敏捷式開發」思維，在試驗期間隨時因應技術變化調整方向，提高專案成熟度。此外，侯次長特別說明相關成果將堅持「開源精神」，這不僅是為了專案延續，更能讓開發者藉此學習與創新，使數位建設成為可擴散的公共資產。

圖／大合照由左至右為 4 位數位轉型顧問、臺東縣政府消防局杜佳憲隊員、高雄市政府運動發展局陳傑軒專門委員、數位發展部侯宜秀次長、桃園市政府婦幼發展局杜慈容局長、臺南市政府智慧發展中心林奕志組長與4組獲選團隊代表。（數位發展部提供）

數發部指出，目前驗證成果雖為系統雛型，但已為後續地方政府服務奠定良好基礎。未來將持續推動跨域協作機制，並依循開源原則釋出程式碼與設計成果，建立「問題解方資料庫」。這不僅能降低其他縣市導入類似系統的門檻，擴大政策可複製性，也將持續配合地方實務流程與使用者反饋進行優化，推動臺灣邁向開放、韌性與包容的智慧社會。

圖／「用程式創造城市－成果發表會暨交流座談會」數位發展部侯宜秀次長引領現場來賓進行大合照。（數位發展部提供）

