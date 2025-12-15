數發部最新統計 302萬多人還沒領普發1萬元

▲「全民+1 政府相挺」普發現金政策，領取總人數為2356萬4696人，數發部估還有302萬多人尚未領取。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 普發現金1萬元自上（11）月12日開始發放，至今（15）日已超過一個月，數發部最新統計，截至12月14日，領取總人數預估為2356萬4696人，其中使用登記入帳方式最多，共860萬3457人；ATM領現為505萬3479人；直接入帳為457萬7790人；郵局領現為225萬5255人，造冊發放共5萬2550人，目前估計約有302萬多人尚未領取。

政府普發1萬發放對象包括國內現有戶籍國民、因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、中港澳居民及外國人為我國國民的配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可的外國人及2026年4月1日至30日國內出生的國民等，而領取方式比照2023年普發現金6000元方式，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」這5種。

數發部表示，估仍有302萬2165人尚未領取，可至普發現金官方網站完成登記，一步到位輕鬆領取，截止日期為2026年4月30日，並再次強調，政府不會主動以簡訊或電子郵件通知登記或領取現金，也不會致電要求辦理轉帳作業，呼籲民眾提高警覺，切勿點擊任何可疑連結，若收到可疑訊息，請立刻聯繫165反詐騙專線。

