數發部無人機高空基地台 擬於2026年第3季技術驗證

（中央社記者趙敏雅台北22日電）為了提升通訊應變韌性，數發部啟動規劃開發國產雙旋翼無人機高空基地台，將以國產無人機為載具，打造高機動性的高空基地台。數發部資源管理司司長曾文方表示，無人機飛行高度估計可達2000公尺，提供半徑20公里的通訊涵蓋，拚明年第3季初步技術驗證。

數發部持續研擬多重備援方案，強化緊急應變通訊能量。曾文方說，「有點像買保險，同時推進不同方法，為各種情境預先做準備」。其中，高空通訊平台是將通訊系統與無人載具結合，長時間停留在特定空域，提供廣域通訊服務，相當於空中的基地台。

曾文方指出，高空通訊平台能提升災區與偏鄉地區的通訊能力，以颱風為例，風災造成地面基地台或光纖網路受損時，高空通訊平台可於短時間內完成布建，提供臨時行動網路，維持災區基本通訊不中斷。

目前高空通訊平台載具主要包含高空氣球、無人機和飛船。數發部去年推出台灣首顆繫留型高空氣球基地台，可升空到800公尺，提供達半徑11公里的通訊服務涵蓋；今年10月進一步啟動規劃開發國產雙旋翼無人機高空基地台，以更靈活方式因應緊急任務需求，正進行飛行載具、動力燃料電池、地面追蹤天線系統與高傳輸量基地台天線等開發。

曾文方表示，數發部將與工研院合作，採用特規無人機，具備50公斤載重能力，可搭載輕量化商用基地台等通訊設備，無人機預估可升空至2000公尺高，提供半徑約20公里的通訊服務，未來透過多架無人機串聯，可擴大通訊涵蓋範圍。

曾文方分析，繫留型氦氣球可長時間滯空，但氦氣需自國外進口，升空成本高；無人機輕便、機動性高，隨著台灣無人機產業迅速崛起，成本優勢更為明顯，「cost（成本）較低，電信業者、救災單位較容易引進」。

曾文方說，「很多救災單位都對我們這個project（方案）一直很有興趣」，災難發生時，救災單位也需要通訊，以掌握災區狀況，去年已有搜救大隊參與高空通訊平台演練，未來若載具變大、載重能力增加，有機會同時裝載基地台與救災指揮通訊系統。

曾文方強調，數發部積極推動高空通訊平台，最終目標是商轉，因此計畫一開始就與電信業者討論，並請業者提供基地台進行測試。她認為，明年無人機高空基地台的技術驗證成果，將成為業者評估導入時程等重要參考，「我們會努力與業者co-work（共同合作）」。（編輯：潘羿菁）1141122