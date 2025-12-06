數發部研擬AI風險分類框架 助各部會檢視潛在影響

（中央社記者趙敏雅台北6日電）人工智慧（AI）蔚為風潮，促進發展同時也須關注潛在影響，數發部著手研擬「AI風險分類框架」，協助各部會檢視AI新科技，是否帶來負面影響，舉例來說，欠缺AI技能者，是否面臨就業歧視，進而造成大量失業問題；數發部表示，AI風險分類框架正進行最後調修，後續將視AI基本法草案立法進度，推動相關作業。

行政院會8月底通過AI基本法草案，以鼓勵創新兼顧人權為主軸，在鼓勵創新方面，明定政府應辦理AI相關產業補助、獎勵或提供租稅等財政優惠措施，並完備創新實驗環境、建立資料開放與共享機制，同時，推動各級學校、產業與機關AI教育，協助人才培育，促進產業創新與發展。

在保障人權方面，以風險管理為基礎，推動AI風險分類框架，也要求透過評估驗證工具或方法，避免AI應用違法。AI研發及應用過程須避免不必要的個資蒐集、處理或利用，以保障民眾權益。

對於高風險AI應用，政府應明確責任歸屬，並建立救濟、補償或保險機制，舉例來說，近年有研究或調查發布，哪些職務人員可能會被AI取代，透過AI基本法規範相關部會須輔導或提供就業機會。

數發部數位策略司司長蔡壽洤表示，AI基本法是上位的政策指導方針，旨在定錨國家AI發展方向，為跨部會推動AI相關事項提供一致目標與原則。在研發與應用上，草案揭示永續性、人類自主性、隱私保護及資料治理、安全性、透明及可解釋性、可問責性等7大原則。

他舉例，透明及可解釋性意指AI產出應有適當資訊揭露或標記，如AI生成的影像應明確標示為AI產出；可問責性則指AI從開發到使用過程中，各角色應承擔相應的責任，如開發者應限制AI不得鼓勵犯罪，使用者則不得利用AI犯罪。

根據草案內容，數發部應推動與國際介接的AI風險分類框架，各目的事業主管機關視風險管理的需要，依循此框架訂定層級管理規範。

蔡壽洤指出，AI在各產業使用情境差異大，如智慧醫療、智慧農業與智慧交通，AI使用樣態、強度都不同。為避免「一刀切」，政府不採分級方式，而是依據AI研發與應用7大原則，由數發部建立風險分類框架，讓各主管機關能依特定技術在特定場域的運作情況，訂定相應管理規範。

AI風險分類框架部分，蔡壽洤說明，在AI基本法的風險治理體系下，可初步分為3大類，第1類是AI系統與服務，包含是否涉及偏見、歧視等；第2類人機互動，如是否產生過度依賴或因不當操作衍生風險等；第3類社會結構與環境衝擊，包含是否造成能源過度消耗等。

蔡壽洤表示，數發部規劃制定檢核表，引導各主管機關依執掌內容識別AI風險。高風險AI的認定將由各主管機關依其產業實際情況判斷；因此，高風險AI可能造成的損害風險，其責任歸屬、歸責條件與救濟、補償及保險機制，也由各主管機關訂定。

為協助各主管機關進行高風險AI應用的認定，數發部會在AI風險分類框架中提出參考依據，另外，在治理工作上，AI產品與系統評測中心（AIEC）可提供評估驗證工作與方法。

蔡壽洤指出，依照AI風險分類框架，數發部著手設計檢核表，並將與衛福部、金管會、交通部與勞動部等相關部會協作，持續調整細節，期望建立可實際操作的檢核工具。

蔡壽洤說明，AI風險分類框架會搭配AI基本法草案於立法院審查時程，以及行政院相關決議，適時對外公告；正式上路前，也會多方蒐集意見，以調修到最適合的狀態，讓大家能更安心使用AI。

至於因為AI而失業者，草案規範政府將輔導就業，蔡壽洤說，會由勞動部等相關單位進行研議，主要是要避免雇主導入或使用AI，造成就業歧視或終止勞動契約的情形，同時，也希望避免員工技能落差，數發部與勞動部研議討論中。（編輯：潘羿菁）1141206