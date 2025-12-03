數發部示警五款中國APP有資安風險 小紅書全違規

數發部盤點抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤等五款中國APP，示警可能存在資安風險，恐將用戶資訊外洩給中國官方，呼籲民眾避免安裝或使用。在檢測的15項違規項目中，小紅書則全數不合格。

數發部今天(3日)召開記者會，數發部次長葉寧指出，現代人手機不離身，但部分APP受到中國法規管轄，需慎防個資外洩，呼籲民眾應盡量避免使用高風險APP，他說：『(原音)APP的經營管理者，跟他受到哪一個國家的法律所管轄，那其實是非常重要一點。這不是光我們在乎，全世界都會非常的在乎。那所以我們要再強調，APP可能有資安風險，跟某些的這個APP可能是高風險的。那我們就具體來講，我們今天會談包括抖音、小紅書、微信等，那它普遍存在一些資安上的問題。』

廣告 廣告

他進一步說明，中國依據網絡安全法及國家情報法規定，能夠要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。民眾個人資訊恐遭外洩給特定單位，隱私與安全都面臨高度風險。

根據數發部分析，抖音、小紅書、微信、微博、百度雲盤普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享等六大風險行為；在檢測的15個項目中，小紅書全數違規。

數發部資安署長蔡福隆指出，生物特徵也容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被APP掌握，被用於製作深偽影片，以欺騙親友或散播假訊息。詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準掌握民眾使用習慣，進行詐騙或騷擾。

蔡福隆提醒，民眾在安裝建議在安裝APP前，務必詳閱隱私條款，了解APP將如何運用個人資料。當APP要求允許權限時，也應該評估是否合理，並定期檢查手機權限，關閉不必要的設定。

另外，為保護兒少身心健康與資訊安全，數發部指出，抖音、小紅書等中國APP均無法透過學術網路連線使用，數發部也與相關部會密切協調，將在年底前公布「不適合15歲以下青少年使用」的APP清單。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

國安局揭中製APP資安風險！小紅書15項全違規

劉世芳下令！內政部全員禁用5款中製APP 徹底移除有訣竅