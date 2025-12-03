數發部示警5款陸製App 具資安風險
記者郭曉蓓／臺北報導
數位發展部昨日召開記者會，公布抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款中國大陸行動應用程式（App）存在資安風險，呼籲國人提高警覺，保障自身數位安全。
數發部表示，這5款App普遍存有6大風險行為，包括蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享。
數發部進一步說明，一旦民眾同意授權App讀取儲存空間，可能導致敏感性資訊，如手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；生物特徵也容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片，以欺騙親友或散播假訊息。此外，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。
數發部提醒，由於中共依照「網絡安全法」及「國家情報法」規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門，這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中共特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都處於極高的風險。
數發部表示，依民國114年9月新修正的《資通安全管理法》規定，公務機關不得下載、安裝或使用這些危害資通訊安全的App；公務機關發配的資通訊設備，如手機、筆電，也不得下載、安裝或使用；政府網路（如GSN）也將全面阻擋這5款App，以確保資通訊安全。
其他人也在看
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 1
民眾下載5款中國App要小心了！資安署提醒：存在6大資安風險
[Newtalk新聞] 數位發展部今（3）日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤共5款受測中國行動應用程式（App）的使用風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為，提醒國人應提高警覺，以保障自身的數位安全。 數發部資安署長蔡福隆表示，經分析5款受測App的資安風險，普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享共6大風險行為。蔡福隆進一步說明，民眾一旦同意授予App讀取儲存空間的權限，可能導致民眾敏感性資訊，例如：手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；此外，生物特徵也是容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片以欺騙親友或散播假訊息；同時，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準地掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。 另外，數發部也提醒民眾，中國依照其《網絡安全法》及《國家情報法》規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門。這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中國特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 6
一堆人在使用！數發部揭這5款高風險APP：個資、相片恐被看光
數位發展部（下稱數發部）於今(3)日召開記者會，說明抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，並提供民眾具體的資安防範措施，提醒國人應提高警覺，以保障自身數位安全。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
林楚茵稱瑞幸咖啡會滲透 蔡明彥：恐握你個資、位置及消費行為
[Newtalk新聞] 對於中國展店快速的瑞幸咖啡連鎖店可能來台擴展，民進黨立委林楚茵質疑點餐時透過它的app，可能會給中國滲透個資，國安局長蔡明彥今(3)日備詢時認同，「它的app風險在國外曾被提出來警告，因為下載後可能會掌握你的個資、位置、消費交易行為，他提醒大家注意」。假如用代理方式，國安局會提醒經濟部，「該必要的國安審查，我們這邊會來把關」。 中國啡連鎖店瑞幸咖啡可能來台展店，它的點餐流程，包括透過apps及線上點餐。民進黨立委林楚茵今日質詢國安局長蔡明彥時表示，中國滲透多元，是否會透過企業方式控制台灣。經濟部長龔明鑫說，經濟部沒有收到來台投資的訊息。瑞幸目前在美國證交會被質疑作假帳。現在最擔心的是它假代理，真實質經營。瑞幸咖啡如果上市，它要用掃描QR Code方式要求國人點餐時必須輸入相關資訊，包括手機可能下載了它的app。有中資演唱會進來台灣，要透過售票系統，經過台灣嚴格要求的實名制，是否會給中國需要的個資？「這會不會對國安局來講是一種新的滲透模式？」 蔡明彥則說，國安局對中國app資安非常重視，才會發布一連串的報告，做必要的警示。對於中國大陸連鎖咖啡店會不會進駐台灣問題，新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 20
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 9
三星10吋「三摺機」突襲亮相！ 台頂規價恐破10萬
有專家認為摺疊手機，未來可能會蠶食平板市場！光是今年12月前就有五個不同手機品牌，推出新款摺疊機，三摺機始祖「華為」，9月發布10.2吋、機身最薄處只有3.6mm的新機；三星也不甘示弱，12/2突襲公布首款10吋三摺機，售價約台幣7.7萬，市場預期來台後，頂規價格可能突破10萬元，而外界推測，新機最快今年底至明年初，有機會在台上市。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
資安高風險App 數發部點名5款避免安裝
數發部今天公布，分析發現抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式（APP），普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、數據回傳與分享等6大風險行為，其中又以小紅書違規樣態達15項最多。為保護個資安全，民眾應避免安裝或使用這5款資安高風險APP。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前 ・ 775
Android戰局大逆轉！Pixel 10 Pro XL擊敗S25 Ultra奪最強
【記者趙筱文／台北報導】Android手機榜單出現大逆轉。今年旗艦戰局原本被外界看好由三星Galaxy S25 Ultra穩坐冠軍，但真正奪下「2025年度最強Android手機」的竟是Google Pixel 10 Pro XL，意外成為今年Android陣營最大驚喜。從AI到相機表現，冠軍誕生的關鍵完全重新定義了高階手機的競爭格局。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
Android 16新功能：新增AI智慧通知、強化家長監護、辨識可疑詐騙資訊
Google 今（3）日發表最新部落格文章，宣布多項 Android 16 的更新，包含 AI 智慧通知工具、更進階的個人化設定和家長監護功能，以及透過畫圈搜尋辨識可疑詐騙資訊。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
屏東調查站×屏基醫院攜手結盟 打造南臺灣最大資安聯防網
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 法務部調查局屏東縣調查站與屏基醫療財團法人屏東基督教醫院，於12月3日正互傳媒 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
LINE PAY、iPASS MONEY分家 桃捷2大異動
[NOWnews今日新聞]因應LINEPAY、iPASSMONEY即將終止合作，今（3）日起，桃園捷運調整部分電子支付功能，原使用LINEPay乘車碼者，要改下載使用iPASSMONEYApp乘車碼過...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 發起對話
香港宏福苑大火：從一張Google試算表到「報平安App」，為街坊織資訊網
大埔居民製作一張名為「宏福苑報平安」的Google試算表，讓街坊更新情況；軟件工程師花了約30分鐘轉化為應用程式；大學生Ivan接力再接力查核，更新失聯者消息。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前 ・ 1
《燕雲十六聲》玩家狂破900萬大關，手機版12/12開戰！_電玩宅速配20251203
在全球掀起武俠熱潮的開放世界大作《燕雲十六聲》，自PC與PS5繁中版開服以來，短短兩週便勢如破竹，官方宣佈全球玩家數已經突破900萬！萬眾矚目的手機版也確定將於12月12日正式推出！ 最讓玩家興奮的是，手機版將全面支援跨平台互通與帳號進度同步，不管你是在家裡用電腦享受4K畫質的震撼美景，還是出門在外用手機解每日任務，你的江湖身份與進度都將無縫接軌。 這款在Steam獲得壓倒性好評的武俠世界大作，12月12日即將登陸你的手機，感興趣的玩家們準備好參戰吧。 （C）2025 Sony Interactive Entertainment LLC.電玩宅速配 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搖搖手機就能發出警報！夏普 SHARP AQUOS wish5 四防手機給你防摔、防塵、防水、防護還兼顧環保耐用與平價
近年來在台灣市場積極導入智慧型手機的夏普，在 2025 年中引進全新「AQUOS wish5」，延續前一代的經典元素與設計，包含是同樣採用德國萊茵 TÜV 標章認證回3C 部落客林小旭 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍
國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...聯合新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1