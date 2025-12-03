數發部示警5款陸製App 具資安風險

記者郭曉蓓／臺北報導

數位發展部昨日召開記者會，公布抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款中國大陸行動應用程式（App）存在資安風險，呼籲國人提高警覺，保障自身數位安全。

數發部表示，這5款App普遍存有6大風險行為，包括蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享。

數發部進一步說明，一旦民眾同意授權App讀取儲存空間，可能導致敏感性資訊，如手機位置、通訊錄、信用卡號等隱私資料外洩或被盜刷；生物特徵也容易透過臉部解鎖及語音搜尋等功能被App掌握，進一步被偽造成假的影片，以欺騙親友或散播假訊息。此外，詐騙集團更可透過擷取系統資訊，精準掌握民眾手機使用習慣進行詐騙或騷擾。

數發部提醒，由於中共依照「網絡安全法」及「國家情報法」規定，可以要求企業將用戶資料提供給國安、公安及情報工作部門，這使得民眾不管生活或工作的資料，都可能遭到中共特定單位蒐集運用，國人隱私或安全都處於極高的風險。

數發部表示，依民國114年9月新修正的《資通安全管理法》規定，公務機關不得下載、安裝或使用這些危害資通訊安全的App；公務機關發配的資通訊設備，如手機、筆電，也不得下載、安裝或使用；政府網路（如GSN）也將全面阻擋這5款App，以確保資通訊安全。