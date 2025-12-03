數發部示警5款APP有資安風險 (圖)
數發部資安署署長蔡福隆3日說明，分析發現抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式（APP），普遍存有蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享等6大風險行為。（數發部資安署提供）
中央社記者趙敏雅傳真 114年12月3日
