數發部組團打詐／專訪林宜敬揭施政4大主軸 壯大「好人隊」落實打詐

數發部部長林宜敬上任3個月，日前接受本刊專訪暢施政4大主軸。

數位發展部（簡稱「數發部」）掌握資通訊與網路傳播等數位產業發展，統籌數位治理與基礎建設，並身負數位經濟發展與國家數位轉型的重責大任。數發部部長林宜敬2025年9月一上任就直接表態，要以「推動AI（人工智慧）產業發展」、「強化資安韌性」、「落實打詐作為」和「強化數位政府建設」4大主軸作為施政方向，展現不拖泥帶水的明快作風。

專訪這天，剛好遇上內政部宣布對中國社群軟體「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施1年，而在台灣用戶數更高、發生詐騙案件數更多的臉書（Facebook）、LINE與YouTube則由數發部負責溝通、管理。「坦白講，原來Meta（臉書母公司）覺得他們是旁觀者，也是在持續溝通，利用罰款、多方施壓下，逐漸改變Meta的行為。」林宜敬面對本刊提問，馬上直球回應。

「一個打詐、一個資安韌性，其實都是好人跟壞人之間不斷的攻防，壞人會不斷地在系統裡面找漏洞，而政府做為好人的一方，就得想辦法把漏洞堵住，也必須面對壞人會持續找尋新的漏洞。」2025年12月10日在數發部辦公室裡，從產業出身、接任數發部長剛滿3個月的林宜敬，手拿著零卡可樂，簡潔快速地談起要如何積極推動資安與打詐，因為無論是打詐，還是建構資安韌性，都是永無止盡的打怪賽。

數發部不斷邀請社群平台與公眾人物加入好人隊共打詐。

為了讓打怪賽有章法，數發部先從詐騙資訊流做起。「我們做了『網詐通報查詢網』的APP，只要民眾看到可疑的網路訊息，無論是在Facebook還是LINE，只要把連結copy（複製）再paste（貼到）APP中，數發部就會去分案。像有粉絲頁自稱是黃仁勳（輝達創辦人），我們就會透過管道查詢，一旦確認不是，就馬上通知Meta或LINE，請他們迅速下架。」林宜敬說。

拿出2024年9月上線的「網詐通報查詢網」成績單，林宜敬透露，已下架的22萬筆詐騙訊息，以Meta最多，「Meta拿到資料後，透過AI掌握詐騙訊息的樣貌，到2025年7月，Meta回報在台灣已下架逾430萬筆訊息，其中相當多是未曝光就被刪除的詐騙訊息，加起來更超過450萬筆。」

林宜敬不諱言，打詐「就是借力使力，結合政府、公眾人物，還有Meta、LINE，甚至拉進美國政府的力量。雖不是數發部直接去接觸，但也說明著持續壯大好人隊，一起來做才能事半功倍、擴大打擊範圍！」

除了心繫打詐進度，近期駭客橫行，爆發多起科技大廠遭駭事件，包括科技品牌華碩、現代汽車總代理南陽實業，以及連接器大廠信邦都傳受害，讓林宜敬確信「強化資安韌性」將是數發部另一大任務。

兩週前，台積電、日月光、台達電等台灣半導體與科技大廠一同現身數發部，就是為了力挺數發部推動的「SEMI E187半導體設備資安認驗證制度」。

為了強化資安韌性，數發部號召各大廠一同推動SEMI E187半導體設備資安標準。

來自產業的他開心地說：「這個資安認證不只做好防護，還有利可圖。以往資安標準都是歐美大廠把持，但靠著護國神山在半導體業的實力，台灣也能有自己的資安標準，想跟台積電做生意的都得配合。」從標準認證、輔導廠商通過認證，到提供資安軟體給業者通過認證，都是台灣業者可賺錢的商機。

在AI風風火火席捲全球之際，數發部又要如何為台灣產業引進機會呢？「簡單地說，就是要相信科技的創新突破與發展，必須來自民間公平的自由競爭，而非來自政府的強力主導。」林宜敬開宗明義地強調自己的想法，「不管是美國的ChatGPT、Gemini，到中國的DeepSeek，皆是如此！」

林宜敬認為AI的創新、研發與突破必須來自於民間產業，但這並不表示政府什麼事情都不做。他更明確說明將直接以算力、資料、人才、行銷和資金等5大政策工具，來協助台灣發展AI產業。

看在林宜敬眼中，推動「強化數位政府建設」的進度較為明確，據他描繪「就是以人生事件為基礎的政府服務，從出生、入學、畢業、找工作，再到結婚生子、離婚或是死亡，每次發生人生事件的時候，民眾只要到「我的E政府」指定網頁按照指示一步步辦理，就通通解決了，可以想成是一站式的服務。」近日，數發部也進一步推出數位憑證皮夾，以提升民眾數位生活的便利性。

