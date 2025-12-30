數發部組團打詐1／數發部硬起來！要求Meta追查輾轉抄掉太子集團 林宜敬揭台美打詐秘辛

「網詐通報查詢網」APP讓數發部可以快速接收民眾提供的詐騙訊息。

外界期待許久的數位發展部（簡稱「數發部」），誕生甫滿3年，躬逢其盛迎來人工智慧大浪，卻也碰上層出不窮、令人厭惡的網路詐騙潮。2025年9月接棒上陣的數發部部長林宜敬，於2025年12月接受本刊專訪，首度揭露太子集團被剷除，也是一種台美從官方到民間的擴大合作，總結來說，「打詐與資安是永無止盡的打怪賽，只有不斷壯大好人隊，才能讓打詐事半功倍！」

「大家都不知道，美國能破獲跨國詐騙集團太子集團，雖然不是台灣直接與美國接觸，但的確是好人隊壯大實力下的努力成果。」林宜敬笑著說。

故事從頭說起，為了要讓打怪賽有章法，數發部決定先從詐騙資訊流做起。「我們做了『網詐通報查詢網』的APP，只要民眾看到可疑的網路訊息，無論是在Facebook還是LINE，只要把連結copy（複製）再paste（貼到）APP中，數發部就會去分案。像有粉絲頁自稱是黃仁勳（輝達創辦人），我們就會透過管道查詢，一旦確認不是，就馬上通知Meta或LINE，請他們迅速下架。」林宜敬說道。

當然，阻擋詐騙最好還是要阻斷來源。林宜敬透露，「數發部找上Meta溝通，不能只有數發部在防堵，你（Meta）更要去找它（詐騙訊息）的來源。」在林宜敬不斷敦促下，也一路傳遞轉化成為美國破獲太子集團的原始動力。

台灣調查局出手扣押太子集團在台不法資產。（調查局提供）

「2025年夏天，Meta主動追蹤IP發現，詐騙來源絕大部分來自柬埔寨，而且是在柬埔寨、泰國、緬甸三國間的邊境，並將此訊息傳遞給美國政府，後來美方就把太子集團給抄了。」林宜敬轉述Meta的說法。

美方一舉破獲太子集團，同時凍結市值約140億美元的比特幣，並查獲金流來往，進一步告知台灣，台灣也查扣太子集團在台的不法資產。「這就是我一直以來希望能『壯大好人隊的實力』的模式。」林宜敬更透露，在他上任前，這些往來都以公文方式處理，頗為耗時。

網詐通報查詢網成立後，數發部和民間社群平台的往來有了合作平台，「不只數發部跟Meta、LINE合作，LINE也可以跟Google合作。」林宜敬不諱言，「就是借力使力，結合政府、公眾人物，還有Meta、LINE，甚至拉進美國政府的力量。雖不是數發部直接去接觸，但也說明著持續壯大好人隊，一起來做才能事半功倍、擴大打擊範圍！」

