數發部組團打詐2／林宜敬親解析詐騙三步驟 邀Meta、LINE組反詐同盟破妖陣

數發部不斷邀請社群平台與公眾人物加入好人隊共打詐。

身為台灣打詐急先鋒，數位發展部部長林宜敬親自解析，當下的詐騙3步驟，「第1步通常會先在Facebook或Instagram吸引民眾，第2步把被害人邀請到LINE的封閉性群組中，第3步再騙到一對一的加密群組對話，像是WhatsApp或Telegram，不留下任何記錄。」理出詐騙脈絡後，他更親自上門找上Meta與LINE加入好人隊、提供協助，一起從源頭擊破詐騙。

由於民眾報案時，常會提到在LINE群組中被騙，為解決問題，數發部便直接找上LINE配合，如果註冊帳號的手機號碼是海外號碼，就必須跳出警訊來提醒民眾。

但林宜敬仍嫌不足，「雖然查LINE帳號來源已從8週縮短到3天，但我們希望能夠降到1天甚至幾小時就掌握資訊，加快逮捕不法集團。」他期許。

數發部成立不過3年，外界對其期待甚高。

然而，數發部號召籌組好人隊共同打詐，也並非一帆風順，林宜敬回想：「坦白講，原本Meta覺得自己是平台、是旁觀者，在我擔任數發部次長時，就找上Meta溝通，同時也對Meta祭出罰款，而處罰的目的是希望矯正Meta的想法，而目前Meta的行為的確也出現改變。」

不僅如此，林宜敬更笑稱常常逮到機會就告狀：「運用各種方式去施壓，遇到美國政要來台灣拜訪數發部，我就跟他們說『我們遇到一個很大的問題，就是許多詐騙訊息來自貴國的Meta跟Google』，對方立刻垮臉、顏面無光，轉頭我們又跟Meta說：『我跟美國政要告狀了，請你們要處理。』」在林宜敬多管齊下的鞭策後，現在Meta態度轉趨積極。

至於搜尋平台龍頭Google的協助主力則是放在Youtube身上，林宜敬更進一步點評：「Google用AI去掃描，將可疑的訊息都下架，坦白講，Google非常積極，也表現的相當好。」

