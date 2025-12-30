數發部組團打詐3／產業出身的數發部長林宜敬 揭台灣軟體走向國際解方

為了強化資安韌性，數發部號召各大廠一同推動SEMI E187半導體設備資安標準。

不可諱言，數位發展部（簡稱「數發部」）不僅要肩負打詐之責，還要扛下產業發展之職，而出身產業界也對產業運轉相當有概念的數發部部長林宜敬更是疾呼，台灣軟體業應跳脫框架、自立自強，不要凡事靠政府，「太多業者在做軟體project（專案），為單一客戶量身訂做產品反而無法出海，我希望台灣企業能像微軟、趨勢一樣，多一些product（產品），因為有product的公司才能走向世界！」

就在2週前，台積電、日月光、台達電等台灣半導體與科技大廠一同現身數發部，就是為了力挺數發部推動的「SEMI E187半導體設備資安認驗證制度」。

談起這個案子，林宜敬眼光馬上亮了起來，「雖然台積電資安做得非常好，但在2018年還是中過病毒，來源則是所謂的『供應鏈攻擊』，為了防範風險，台積電決定攜手SEMI（國際半導體協會）與數發部一起推動SEMI E187半導體設備資安標準，要求設備供應商通過資安認證，從源頭做好防護。」

來自產業的他開心地說：「這個資安認證不只做好防護，還有利可圖。以往資安標準都是歐美大廠把持，但靠著護國神山在半導體業的實力，台灣也能有自己的資安標準，想跟台積電做生意的都得配合。」從標準認證、輔導廠商通過認證，到提供資安軟體給業者通過認證，都是台灣業者可賺錢的商機。

數發部部長林宜敬笑說原先最擔心的3大溝通挑戰，其中一個就是立法院。

或許是在產業待久了，林宜敬更不斷呼籲台灣軟體業應該跳脫框架、自立自強，不要凡事靠政府，「太多業者在做軟體project，為單一客戶量身訂做產品反而無法出海，我希望台灣企業能像微軟、趨勢一樣，多一些product，因為有product的公司才能走向世界！」

為了協助業者能從專案邁向產品化，林宜敬透露：「要從公部門改變！我們在宣傳的觀念是，要拋棄找廠商做軟體專案的概念，除了多採購台灣產品外，不得要求廠商改軟體來彰顯採購者的重要性。」讓軟體服務透過更新即可達成最新使用需求。

「因此，我們會跟公共工程委員會一起去修改採購範本，將採購軟體朝向購買product的方向去處理。」同時，林宜敬也快速點出台灣軟體業長期以來的軟肋，「軟體業想跨出台灣，除了做產品外，也必須有正確的pricing model（定價模式）。」才是根本之道。

專訪接近尾聲時，始終沒忘卻自己來自產業界的林宜敬，笑稱已逐步克服原先最擔心的3大溝通挑戰，就是與立法院、媒體與資深公務人員間的互動。

他亦坦言，目前提出的4大方針，還需要3年時間來轉骨孵化，「多溝通，能多走一步，就多走一步，畢竟數發部事涉產業，也攸關民眾期待。」比起前2任部長，更為接地氣的林宜敬究竟能改變些什麼，各界擦亮眼期待中。

