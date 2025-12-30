數發部組團打詐4／首談電信業28GHz衛星頻段之爭 數發部林宜敬：交給業者協調

數發部部長林宜敬接受本刊專訪，展現語速明快不拖泥帶水的態度。

數月前，電信龍頭中華電與遠傳電信才為了衛星頻段28GHz開槓，而現在主掌台灣頻譜規劃的單位正是數位發展部（簡稱「數發部」），數發部部長林宜敬於2025年12月接受本刊專訪時，透露他的想法是「（28GHz）頻段會不會打架，交由業者去協調，回到商業談判機制。」而為了迎頭趕上5G與6G，提供未來所需的頻段與頻寬，林宜敬則是指出，「內部已經啟動6G的相關評估規劃。」

在2025年10月，赴立法院報告的林宜敬一句「若Kuiper（亞馬遜低軌衛星）順利落地，商轉合作對象應會是遠傳電信」，立刻讓電信業炸鍋，外界一度以為中華電是為了錯失Kuiper獨家代理權而痛心疾首，然而，進一步釐清下可知，真正的癥結點來自於中華電對於28GHz目前的使用分配與5G干擾疑慮。

廣告 廣告

電信業因衛星頻段擺不平而起的來回糾葛，主掌頻譜規劃的數發部態度顯得保留，林宜敬的想法是「數發部就是把規則定清楚、開放頻譜，而頻譜會不會打架，交由業者去協調，回到商業談判機制，問題的主體在於，3大電信去和美國衛星原廠洽談，來做衛星代理商。」

當外界還在討論4G釘子戶或是5G到底值不值得升級的同時，其實另一個問題已經悄然發生，就是當5G乘載著越來越多的客戶與流量之際，電信業者手上的頻寬卻沒有跟上成長曲線，這對產業發展與消費者使用體驗來說，不僅是現實應用問題、也會是眼前侷限。

數發部部長林宜敬上任3個月，日前接受本刊專訪時提及對於台灣頻譜的規劃與態度。

對此，林宜敬回應，「內部已經啟動6G的相關評估規劃」，更形容「頻譜標售前的作業就像是土地重劃，我們必須把一些頻段清出來，然後再釋出，而數發部的任務就是完成整地。」

林宜敬也坦言，「有很多協調工作要做，但是這些事情我們非做不可！」

更多鏡週刊報導

數發部組團打詐／專訪林宜敬揭施政4大主軸 壯大「好人隊」落實打詐

數發部組團打詐1／數發部硬起來！要求Meta追查輾轉抄掉太子集團 林宜敬揭台美打詐秘辛