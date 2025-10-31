數發部舉辦「主權AI與永續發展」 國際專家座談會共議 AI治理新視野

▲數發部舉辦「主權 AI 與永續發展｣國際專家座談會共議 AI 治理新視野。

【記者 高鐿玲／台北 報導】數位發展部29日舉辦「主權AI與永續發展國際專家座談會」（Sovereign AI and Sustainable Development International Expert Symposium），邀請韓國資訊社會發展研究院（Korea Information Society Development Institute, KISDI）資深研究員姜夏妍博士擔任主講及與談人，與我國多位AI領域專家對話，針對AI治理、數據主權與永續發展等議題進行交流，共同探討主權AI治理的實踐挑戰與國際合作契機。

廣告 廣告

數位發展部數位國際司司長莊盈志指出，人工智慧技術已成為全球主要國家競相發展的戰略核心。各國在推動創新發展之際，也積極建立AI治理架構與法制政策，確保技術應用符合倫理原則與社會期待。經濟合作暨發展組織(OECD)等國際組織持續推動跨國合作與倫理框架，我國亦積極響應多邊倡議，深化政策與技術對話。莊司長進一步表示，數位發展部將持續推動產官學研的跨域合作，強化我國在可信任AI、資料治理與數位韌性上的發展，打造兼具創新與永續的數位國家。

本次專題主講聚焦於AI治理挑戰與數據主權議題，涵蓋韓國落實國際AI原則的實務經驗、臺灣與日本在數據主權發展的策略，以及建構在地化AI代理與主權AI治理的機會與挑戰。專家座談則進一步探討全球主權AI治理的整合路徑與新興趨勢，從技術標準接軌、數據主權強化，到數位韌性、技術自主與跨國政策協作，開拓我國主權AI政策與治理的新視野。

數發部表示，本次座談凝聚國內外專家對主權AI、數據主權與永續發展的多元觀點，深化跨國政策對話與合作。與會學者的洞見，將作為我國優化AI治理的重要參考，也展現臺灣積極參與全球AI治理倡議的決心。數發部未來將持續以開放、包容與負責任的態度，攜手國際夥伴，共同打造可信任且永續的數位未來。（照片記者高鐿玲翻攝）