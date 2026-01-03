數發部譴責中國官媒數位脅迫 危及我民主安全

中國官媒社群帳號近日利用商用衛星影像，在社群平台公開標示我國公職人員住居與辦公地點，並搭配威脅性言論散布。數位發展部3日嚴正譴責此類「數位脅迫」與惡意肉搜行為，認為已危及我民主安全，強調第一時間就已要求平台下架相關內容，也呼籲各界共同維護數位人權。

數發部三點嚴正聲明：

​​1. 譴責數位脅迫行為：

數發部強烈譴責任何形式的「網路肉搜」（Doxing）與「數位脅迫」（Digital Coercion）。發文者利用商用衛星影像標記私人住所，已嚴重侵犯個人隱私。此等行為不只涉及跟蹤騷擾的違法行為，透過數位工具製造寒蟬效應的意圖，更對我國民主社會安全構成嚴重威脅。

​2. 要求平台落實管理，積極處置不法內容：

針對此類違法內容在社群平台的傳播，數發部已於第一時間與 Meta 等社群平台進行交涉。我們要求平台方依據其「個人隱私」與「禁止騷擾」之服務條款，針對涉及威脅人身安全之內容即刻進行處理與下架。數發部將持續監督平台處置進度，阻斷不當資訊的擴散。

​3. 維護數位人權，抵制惡意肉搜：

數發部將持續守護國民的數位人權，並呼籲大眾共同抵制數位脅迫與惡意肉搜，更不要助長仇恨言論在數位空間的散佈。

數發部強調，維護健康的網路環境，有賴政府、平台業者與公民社會共同努力。面對跨國數位侵擾所帶來的挑戰，數發部將持續透過行政協調與技術面向的合作，確保每一位國人在數位空間都能享有應有的安全與保障。(編輯：陳文蔚)