數發部跨部會感測資料 助業者拓展國際市場

記者吳典叡／臺北報導

數位發展部數位產業署昨日表示，該署推動「普及與深化民生公共物聯網資料應用計畫」，輔導業者運用跨部會的感測資料，開發創新物聯網解決方案與資料服務，迄今已協助18家業者開發33項創新應用，累積國際訂單逾新臺幣24億元，輸出至32個國家，展現拓展國際市場的實力。

為展示民生公共物聯網數據應用推動成果，數產署日前在臺北世貿一館「2025資訊月×臺灣教育科技展」舉辦《當民生公共物聯網遇到AI—民生公共物聯網資料應用》成果發表會，並於昨日說明近期發展成果。

數產署表示，「普及與深化民生公共物聯網資料應用計畫」輔導業者運用國科會、環境部、內政部、交通部、經濟部、農業部的水資源、空氣品質、地震與防救災等感測資料，開發創新物聯網解決方案與資料服務，成功拓展國際市場。目前已開發33項創新應用，涵蓋廢水廢氣治理、地震預警、建築安全、氣候調適及減災服務等領域，輸出至32個國家。

數產署也透過研發補助與輔導資源，協助業者應用政府資料及私部門資料，導入AI與數位孿生技術，開發具商業價值與社會效益的創新解決方案，應用領域從水、空、地、災逐步擴大至智慧農業、都市水情管理、社區防災、公共安全監管、電動車隊與智慧充電、海洋養殖等場域；另辦理國際媒合與交流活動，提升業者國際能見度，促成跨國合作與市場拓展。

數產署強調，將持續完善資料應用生態系，協助國內業者運用AI技術開發更多創新服務，積極拓展國際市場，讓臺灣資料應用與解決方案在全球舞臺持續發光發熱。

數產署日前在臺北世貿一館「2025資訊月×臺灣教育科技展」舉辦《當民生公共物聯網遇到AI—民生公共物聯網資料應用》成果發表會。（數產署提供）