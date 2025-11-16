數發部跨部會感測資料 助業者拓展國際市場
記者吳典叡／臺北報導
數位發展部數位產業署今（17）日指出，該署推動「普及與深化民生公共物聯網資料應用計畫」，輔導業者運用跨部會的感測資料，開發創新物聯網解決方案與資料服務，並協助其參與國際展會及海外場域驗證，迄今已協助18家業者開發33項創新應用，累積國際訂單逾新臺幣24億元，輸出至32個國家，展現拓展國際市場的實力。
數產署表示，推動「普及與深化民生公共物聯網資料應用計畫」，輔導業者運用包括國科會、環境部、內政部、交通部、經濟部、農業部的水資源、空氣品質、地震與防救災等感測資料，開發創新物聯網解決方案與資料服務，成功拓展國際市場。目前已開發33項創新應用，涵蓋廢水廢氣治理、地震預警、建築安全、氣候調適及減災服務等領域，輸出至32個國家，展現拓展國際市場的實力。
數產署說，除透過研發補助與輔導資源，協助業者應用政府資料及私部門資料，導入AI與數位孿生技術，開發具商業價值與社會效益的創新解決方案，應用領域從水、空、地、災逐步擴大至智慧農業、都市水情管理、社區防災、公共安全監管、電動車隊與智慧充電、海洋養殖等場域；另也辦理國際媒合與交流活動，提升業者國際能見度，促成跨國合作與市場拓展。
為展示民生公共物聯網數據應用推動成果，數產署於11月15日在臺北世貿一館「2025資訊月x臺灣教育科技展」舉辦《當民生公共物聯網遇到AI－民生公共物聯網資料應用》成果發表會，邀集輔導的業者透過實際案例展示AI技術結合政府開放資料的創新成果，以及民生公共物聯網資料在智慧農業、都市水情管理、社區防災、公共安全監管等領域的應用價值。
數產署強調，未來將持續完善資料應用生態系，協助國內業者運用AI技術開發更多創新服務，積極拓展國際市場，讓臺灣的資料應用與解決方案在全球舞臺持續發光發熱。
數位產業署副署長黃雅萍、國科會民生公共物聯網推動小組總顧問陳永裕與輔導業者，於臺北世貿一館成果發表會合影。（數產署提供）
