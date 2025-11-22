數發部長林宜敬談台灣軟體產業 (圖)

苗栗縣 / 綜合報導 宛如紫色瀑布的蒜香藤花海，在苗栗通霄楓樹里又綻放了。蒜香藤原本一年有兩次花期，但今年罕見，迎來3度開花，不少民眾趁著假期，一起來賞花。走進步道內馬上被兩側的紫色花海包圍，位在苗栗通宵楓樹里的，蒜香藤花海步道，在今年11月迎來罕見3度開花，花團錦簇的模樣，就宛如紫色瀑布一般，不少民眾趁著假日前來賞花，賞花民眾說：「很漂亮，第一次來，比想像中還好，現在幾乎都已經快全開了。」蒜香藤一年主要有兩次花期，分別在5、6月跟10、11月之間，不過今年疑受氣候異常影響，首度出現夏季兩度開花的情況，如今在11月中下旬又迎來今年的第3度開花，現場綿延約200公尺的蒜香藤花廊，是賞花拍照的好地方，民眾邊走邊拍，還有民眾帶著專業的單眼相機，拍下一張張美麗的蒜香藤。同樣在苗栗，銅鑼鄉也有整片的杭菊跟波斯花海，由空拍角度往下俯瞰，黃白相間的花海，在陽光照映下美不勝收，賞花民眾說：「天氣很好，順便看一下漂亮的風景，今天跟明天以後，這個花就要採收了，所以趕快來趕今天(賞花)。」要在什麼樣的時間點，在花景中拍攝效果最好？攝影玩家張麥斯說：「避免中午的時候拍，因為中午強光，改在清晨畫下午來取景，色彩會比較溫柔。」趁著採收之前，民眾紛紛湧入賞花，不只要跟杭菊合影，也要把美麗花景拍下來，帶回家跟家人分享。 原始連結

華視影音 ・ 17 小時前