數發部長林宜敬談台灣軟體產業 (圖)

台灣銀髮教學服務勞動合作社防災士培訓 (圖)
台灣銀髮教學服務勞動合作社22日舉行「114年度合作社制度推廣及建構社會韌性計畫」防災士培訓開訓典禮。中央社 ・ 15 小時前
與新壽解約完成能放李四川選新北了？蔣萬安反應曝
台北市政府昨（21日）與新光人壽解約T17、T18，距離輝達近駐更近一步；外界關注專責此案的副市長李四川是否「功成身退」能去選新北？蔣萬安今聽聞呵呵笑兩聲表示，離選舉還有很長時間。蔣萬安今上午出席CBMC台灣年會城市論壇，會前媒體堵訪問他，輝達案差不多已經要結束，何時要放李四川走？蔣萬安聽聞後呵呵笑自由時報 ・ 1 天前
400名石化猛將開戰 中油職安盃壘球賽熱力開打
【記者 王苡蘋／高雄 報導】台灣中油石化事業部於11月22、23日舉辦「114年中油職安盃暨高雄市第十五屆石化台灣好報 ・ 14 小時前
深化金融支持 助力小三通架起兩岸便捷橋梁
日前，在人民銀行福州開發區營管部與馬尾區台辦的共同指導下，民生銀行福州自貿片區分行為福州程泰船務有限公司授信2320萬元人民幣（約1.026億新臺幣），專項用於購置福馬「小三通」航線高速客船，首筆資金已於本（11）月順利投放。目前，福州馬尾———馬祖、福州黃岐———馬祖兩條福馬「小三通」航線每日安排二進二出，共計四個航次，已成為兩岸民眾便捷往來、深化經貿文化交流的重要通道。本次購置的新型高速客船設計先進，航速可達32節，載客量132人，並配備VIP客艙、智能航行系統及減搖裝置等設施，將有效提升旅客出行的舒適性與安全性。為推動企業降低融資成本，人民銀行福州開發區營管部同步指導民生銀行福州自貿片區分行協助企業申請科技創新和技術改造再貸款，並爭取設備更新中央財政每年1.5個百分 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
月世界垃圾山操盤手 環工碩士里長知法犯法遭羈押
南部中心／綜合報導高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警經過連日追查，揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區五任資深里長李有財，檢方發現，他透過環保公司合法承攬台南的垃圾清運業務，卻運到燕巢暫置後，非法在月世界傾倒，訊後李有財父子等四人都遭到羈押禁見。民視 ・ 16 小時前
影/北市「警界蔣萬安」展現國手霸氣！制伏襲警醉男
台北市一名50歲楊姓男子酒後在忠孝東路辱罵警車，還折彎無線電天線並攻擊警員。警方迅速壓制將其逮捕，依妨害公務罪送辦。中天新聞網 ・ 18 小時前
興采 RePUra™ 技術登R&D百大創新 臺灣永續研發力再獲國際肯定
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎(R&D100Awards)，年度頒獎典禮於2025年11月20日在美國亞利桑那州盛大舉行...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
林宜敬：台灣軟體業要做產品 才能創造更大價值
（中央社記者趙敏雅台北22日電）數發部長林宜敬今天表示，台灣軟體產業唯有做product（產品），才能創造更大的價值，並呼籲更多企業投入產品化發展。林宜敬也鼓勵台灣軟體工程師留下，加入本土已布局國際的公司，或投入創業，期盼台灣未來能有稱霸全球的軟體公司。中央社 ・ 14 小時前
苗栗蒜香藤罕見3度綻放 遊客搶拍200米「紫色瀑布」
苗栗縣 / 綜合報導 宛如紫色瀑布的蒜香藤花海，在苗栗通霄楓樹里又綻放了。蒜香藤原本一年有兩次花期，但今年罕見，迎來3度開花，不少民眾趁著假期，一起來賞花。走進步道內馬上被兩側的紫色花海包圍，位在苗栗通宵楓樹里的，蒜香藤花海步道，在今年11月迎來罕見3度開花，花團錦簇的模樣，就宛如紫色瀑布一般，不少民眾趁著假日前來賞花，賞花民眾說：「很漂亮，第一次來，比想像中還好，現在幾乎都已經快全開了。」蒜香藤一年主要有兩次花期，分別在5、6月跟10、11月之間，不過今年疑受氣候異常影響，首度出現夏季兩度開花的情況，如今在11月中下旬又迎來今年的第3度開花，現場綿延約200公尺的蒜香藤花廊，是賞花拍照的好地方，民眾邊走邊拍，還有民眾帶著專業的單眼相機，拍下一張張美麗的蒜香藤。同樣在苗栗，銅鑼鄉也有整片的杭菊跟波斯花海，由空拍角度往下俯瞰，黃白相間的花海，在陽光照映下美不勝收，賞花民眾說：「天氣很好，順便看一下漂亮的風景，今天跟明天以後，這個花就要採收了，所以趕快來趕今天(賞花)。」要在什麼樣的時間點，在花景中拍攝效果最好？攝影玩家張麥斯說：「避免中午的時候拍，因為中午強光，改在清晨畫下午來取景，色彩會比較溫柔。」趁著採收之前，民眾紛紛湧入賞花，不只要跟杭菊合影，也要把美麗花景拍下來，帶回家跟家人分享。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
美航空總署預警 航班飛越委國有風險
美國跟委內瑞拉的關係陷入緊繃。美國聯邦航空總署21日警示航空公司，航班飛越委內瑞拉上空，可能會面臨潛在危險，要求在飛越委國上空前72小時必須通報。但同一天，委內瑞拉總統馬杜羅在首都開心起舞，強調跟美國要和平，不要戰爭。公視新聞網 ・ 14 小時前
Gemini3強悍助攻！Alphabet超車微軟重返全球市值第三大
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google母公司Alphabet本週氣勢強勁，靠著最新推出的Gemini3AI模型獲得市場關注，在周五（21日）市值正是超車微軟，重新拿下全...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
金馬62／黃秋生「白色紳士風」帥登紅毯！笑曝：全身上下帽子最貴
入圍第62屆金馬獎最佳男配角的香港籍演員黃秋生，今（22）日晚間與《今天應該很高興》劇組走上星光紅毯。黃秋生以全白西裝亮相，內搭黑色上衣與白褲，配上深紅領帶，再戴上一頂黑色紳士帽，整體造型復古又醒目，台視新聞網 ・ 14 小時前
陳駿季出席農試所130週年所慶活動 (圖)
農業部農業試驗所22日舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季（左7）、農試所長王仕賢（右7）等人出席，和與會來賓一同祝賀農試所生日快樂。中央社 ・ 15 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 20 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前