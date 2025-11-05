數發部長林宜敬：5大政策工具建構台灣AI生態系

（中央社記者趙敏雅台北5日電）各國競相投入人工智慧（AI）領域，數發部長林宜敬今天表示，科技的創新突破，必須來自民間企業自由且公平的競爭，政府扮演支持及引導的角色，數發部透過算力、資料、人才、行銷、資金等5大政策工具，協助AI產業發展，逐步建構台灣AI生態系。

2025第23屆遠見高峰會今天在台北舉行，林宜敬於專題論壇「擁抱智慧AI 創新轉型」擔任與談人，探討AI如何帶動轉型。

林宜敬表示，科技創新、突破與發展，必須來自民間企業自由且公平的競爭，以AI模型來說，無論是美國的ChatGPT、Gemini或中國的DeepSeek、通義千問，都是民間企業所做，並非政府主導。

林宜敬認為，軟體產業需要具備極大的靈活度，唯有民間企業才具有相應的活力及彈性，可以接受各種挑戰，政府要做的是為產業打造生態系，而不是「自己跳下去做」，因此，數發部透過算力、資料、人才、行銷、資金等5大政策工具，盼建立AI產業生態系。

林宜敬過去來自民間，他分享20幾年前創業時，只需要在房間裡擺一台電腦，毋需耗費鉅額資本，但現在進入AI時代，一台NVIDIA DGX H100就得斥資逾千萬台幣，創業家必須面臨選擇，「我要不要把房子抵押掉，去買一台伺服器？」

林宜敬說，數發部提供免費算力，扶植新創團隊走上AI創業的第一哩路，若初步成果驗證成功，就可尋求天使投資人注資，「若實驗失敗，也要恭喜你，因為你的房子還在，沒拿去抵押掉」。

在資料部分，林宜敬表示，數發部積極開放政府擁有著作權的資料，希望讓新創團隊有高品質的訓練素材可用，讓模型更具在地特色與優勢。

人才方面，林宜敬指出，數發部訂定AI產業人才認定指引，定義應用、開發與研發等3種AI人才的專業與職責，讓企業、訓練機構與認證方有所依循。

林宜敬表示，當新創公司克服算力、資料、人才等挑戰，成功開發出產品後，這時最需要的就是訂單，行銷媒合將是關鍵，數發部藉由舉辦媒合會，串連AI解決方案供應方與需求方，希望創造實質商機。

林宜敬說，企業發展到上市或拓展國際市場時，就需要資金，數發部推動「加強投資AI新創實施方案」，爭取國發基金新台幣100億元投資AI新創產業，扶植有潛力的新創企業成長茁壯。

林宜敬表示，台灣各產業都有其特殊需求，許多痛點都能透過AI加以解決，如長照機構導入AI協助記錄與管理，可提升效率。他強調，政府將持續營造有利於AI產業發展的環境，協助產業創新與轉型。（編輯：楊蘭軒）1141105