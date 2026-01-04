數發部：境外敵對勢力透過社群威脅我國會議員 相關訊息已下架

記者郭曉蓓／臺北報導

中國官媒近日在 Facebook 及 YouTube 等社群平台，利用衛星影像惡意揭露我國國會議員的辦公及居住地點，並散布威脅言論。數位發展部除嚴正譴責此類數位脅迫行為，第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理，今（4）日數發部接獲 Meta 及 Google 回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為，數發布呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。