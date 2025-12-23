數發部：多管齊下強化韌性 盼達網路不中斷等3目標

（中央社記者趙敏雅台北23日電）數發部長林宜敬今天表示，透過布建陸、海、空3D立體防禦的通訊應變網路、完善資安防護與演練、推動資料備份及系統備援等方式強化韌性，盼達成網路不能斷、系統不能讓駭客入侵、資料不能丟失及關鍵資訊系統須持續運作等3大目標。

總統賴清德今天下午主持全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，林宜敬就「資通、運輸及金融網絡安全」進行報告。

林宜敬表示，在韌性方面，數發部有3個主要目標，為網路不能斷；系統不能讓駭客入侵；資料不能丟失與關鍵資訊系統須持續運作。他說，在颱風、地震或其他任何緊急狀況下，網路都不能斷，為此，數發部積極布建一個陸、海、空3D立體防禦的通訊應變網路。

在空的部分，林宜敬說明，將布建多元衛星應變通訊網路，在高軌衛星，也就是同步衛星方面，會引進台灣第一顆專屬的同步衛星Astranis。在中軌衛星方面，有SES中軌衛星，而低軌衛星除了現有的OneWeb之外，將會導入Amazon Leo等新興星系。

陸域方面，林宜敬指出，推動高抗災基地台、補助電信事業增設衛星行動車及可攜式發電機。海域部分，會增設海纜並強化防護，同時加強科技監控，確保在海纜受損時，能迅速發現並修復。

為了避免系統被駭客入侵，林宜敬表示，政府將採取事前防護、事中應處及事後分享等3大措施。他說，資安防護如同好人與壞人之間不斷攻防，政府會堵住已知的資安漏洞，也會進行各種攻防演練；萬一有新的破洞被駭客發現、系統遭侵入，在事中應處上，數發部會建立資安應變快打部隊，儘速修復系統，事後也會擴散經驗，提醒各單位留意風險。

此外，為確保資料不丟失、關鍵資訊系統能持續運作，林宜敬指出，必須做好資料備份與系統備援，並在平時進行演練，確保在緊急狀況或關鍵民生服務中斷時，關鍵民生系統的基本功能仍能運作，維持社會基本秩序。同時，重要關鍵民生資料有了安全備份留存，災後就能將資料找回來。（編輯：楊凱翔）1141223