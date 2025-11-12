數發部：持續與各界協作 盼台灣成為最會用AI國家
（中央社記者趙敏雅台北12日電）數發部次長侯宜秀今天表示，政府在人工智慧（AI）資料與應用方面投入資源，各部會正盤點適合的資料，未來可上架到台灣主權AI語言資料庫，將釋出初步成果，數發部也會持續與各界協作，希望讓台灣成為最會運用AI的國家。
Microsoft Agentic AI Hackathon決賽今天登場，賽事由數發部數產署與台灣微軟共同主辦，鼓勵台灣企業探索人工智慧代理程式（AI agent）與多代理（Multi-Agent）的應用潛力，打造具商業價值與落地實現性的智慧解決方案。
侯宜秀致詞表示，AI基本法草案已送交立法院，將建立風險分類框架，使各主管機關能依據AI滲透度及產業發展程度，因應不同需求做出相對應判斷。
侯宜秀認為，在此框架下，能更精準地進行風險管控，台灣不會採分級概念，而是以光譜型概念為主，主管機關可針對特定技術，在特定應用場域和特定使用主體下，擬定相關規範，「我們盡可能保障人民權利，但也不妨害產業發展」。
侯宜秀表示，擬定過程中需要與多方單位討論，尤其是AI應用程度較高的企業。數發部也希望協助各主管機關更完善地制定指引與規範。
侯宜秀進一步說明，在AI資料與應用方面，政府都會持續投入資源。在資料面，她坦言，溝通過程非常不容易，感謝總統賴清德與行政院支持，各部會正盤點適合的資料，未來可上架至台灣主權AI語言資料庫，將釋出初步成果。
侯宜秀說，數發部也邀集研究院及民間單位協作，將資料彙整，希望這些資料能成為未來應用的基礎，為台灣AI發展打下根基。
在應用面，侯宜秀指出，AI新十大建設與大南方新矽谷推動方案，都聚焦台灣在地需求的AI應用。她說，所謂AI應用，就是將領域知識與AI技術結合，Microsoft Agentic AI Hackathon正是最佳典範，展現醫療、航空產業等多領域運用AI技術的潛能，「數發部會持續和大家一起協作，讓台灣成為最會用AI的國家」。（編輯：潘羿菁）1141112
