數發部：普發現金網站已恢復穩定運作 請民眾多加利用

圖為數位發展部。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 數位發展部今（19）日表示，受到國際CDN服務提供商Cloudflare全球性服務異常影響，普發現金網站自昨（18）日晚間7時28分起出現間歇性連線不穩定情形。經數發部與Cloudflare官方的密切合作與緊急處置，普發現金網站 10000.gov.tw 已於昨晚10時42分全面恢復正常服務，整體障礙時間約計3小時。

針對這次全球性的異常事件，Cloudflare官方隨後說明，問題起因於系統底層配置更新時發生錯誤，導致部分服務癱瘓。當異常情況發生後，數發部立即啟動緊急應變機制，第一時間與Cloudflare官方建立專案聯繫管道，透過緊密合作與追蹤服務回復進度，以最快速度完成系統校驗與配置還原。數發部在處理過程中，同步確保普發現金網站資料與資安防護的完整性。

數發部將關注Cloudflare後續提出的完整分析報告，並據此強化政府應對類似國際服務中斷的備援機制，提升系統韌性。為了讓民眾能夠順利、安心地完成線上登記作業，數發部將加強對普發現金網站的即時監測與流量管理，確保網站維持高度可用性及連線穩定。更多普發現金最新資訊，請至10000.gov.tw/news閱覽。

