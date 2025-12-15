數發部：普發1萬還有302萬人未領 最後期限明年4/30

普發1萬上路超過1個月，還有302萬人尚未領取。示意圖，廖瑞祥攝



普發現金啟動逾1個月，根據數發部統計，自11月起至本月14日，已有超過2054萬人領取，以登記入帳最多，還有約302萬人未領取，最後領取期限為2026年4月30日。

數發部統計，領取總人數預估為2356萬4696人，截至12月14日，2054萬2531人已領取1，佔預估總人數的87.18％。領取方式中，最受民眾青睞的為「登記入帳」，約860萬3457人，其次為ATM領現505萬3479人、直接入帳457萬7790人、郵局領現225萬5255人、造冊發放5萬2550人。

數發部表示，估有302萬2165人仍未領取，民眾可到官網登記領取，期限為明年4月30日。同時強調，政府不會主動以簡訊、電子郵件或電話要求轉帳或登記，呼籲民眾切勿點擊可疑連結，如接獲疑似詐騙訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證。

