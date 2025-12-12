數發部：算力資源為資服產業添助力 80家已達產品化

（中央社記者潘姿羽台北12日電）數發部攜手資訊服務產業運用AI算力走向「產品化」。數發部今天透過新聞稿指出，至今已協助242家次資服業者開發266項AI模型與服務，其中已有80家業者達產品化；未來將持續強化AI算力資源服務能量，打造完整的AI創新生態系。

數位發展部數位產業署今天舉辦「AI算力應用展示會」，集結產官學研界逾百位代表，呈現政府推動AI算力的成果。

數發部透過「算力、資料、人才、行銷、資金」等5大政策工具，協助企業加速AI導入核心策略。在關鍵算力方面，更提供免費GPU算力資源。

數位發展部數位產業署自113年起提供算力支援，協助資服業者進行AI模型訓練，不僅加速開發AI應用服務，也可降低成本，讓業者更快速發展創新應用服務並推向市場。數發部表示，至今已協助242家次資服業者開發266項AI模型與服務，其中有80家業者達產品化，應用遍及醫療、防災、金融、製造、零售、教育與公益等領域。

此次展示會邀請10組亮點團隊進行成果發表，涵蓋金融科技、智慧零售、製造、建築科技與精準醫療等5大領域，展現數發部算力資源在企業技術進化與創新突破上的作用。現場也設置跨領域應用展示區，包含語音技術、影像辨識、智慧排程、製造優化、醫療分析與公共服務等多元場域，展現AI應用於百工百業的成果。

活動並邀請美國在台協會（AIT）分享2026年SelectUSA Tech活動，協助台灣AI新創團隊掌握美國市場脈動、拓展國際合作機會與市場布局。數發部也安排資服業者與AI百億資金搭配投資人及需求端企業的交流媒合，盼促成後續合作。

另外，為了引入民間資金投入AI算力建置，數發部今年8月發布「保險業投資AI算力中心及相關服務」函釋，明確界定AI算力中心屬於配合政府政策的策略性產業，並說明AI算力資源的公共投資範疇，有助於引導保險業資金共同投入數位公共建設，為AI算力發展打造穩固基礎。

數發部表示，未來將持續強化AI算力資源服務能量，深化與產業、學研機構及國際單位的合作，促進AI應用在各領域擴散，進而帶動整體產業升級與永續發展。（編輯：楊凱翔）1141212