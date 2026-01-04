數發部：網站大量簡體、不尋常「中國」用語 務必提高防詐警覺

記者郭曉蓓／臺北報導

數發部建置網路詐騙通報查詢網，近期發現多個疑似詐騙購物網站，以「官方授權」、「正品保證」混淆品牌真偽，並大量使用簡體字與中國用語的仿冒購物平台，提醒民眾在網路購物時保持警覺，避免落入假網站陷阱。

根據網路詐騙通報查詢網統計，近期詐騙廣告常以「限時團購優惠」、「熱門商品推薦」、「網路爆款分享」作為包裝，內容看似一般購物資訊或使用心得，實際卻常附帶短網址，將人導向非官方販售頁面，或誘導加入陌生群組進行交易。這類訊息多出現在社群貼文、留言串或廣告推播中，利用低價與搶購氛圍降低判斷力。

廣告 廣告

數發部表示，去年12 月 27 日至 1 月 2 日間，電商暨高風險網頁聯防通報平臺發現多個疑似詐騙購物網站，常見手法包括打著官方或正品旗號混淆品牌真偽、使用大量簡體字與中國用語營造海外或特殊通路假象，以及透過動態假訂單提示製造搶購壓力，誘使消費者匆忙下單。平臺已通報TWNIC協助封鎖，提醒民眾網購前務必確認網站真實性，避免個資與金錢受損。

數發部指出，部分假購物網站在介面與說明中大量出現簡體字及非臺灣慣用的中國用語，語言風格明顯不一致，常被包裝成「海外直營」或「特殊通路」，實際上多為刻意仿製的詐騙頁面。詐騙網站也常刻意強調「原廠授權」或「正品保證」等字眼，卻無法提供可查證的授權來源或正式通路資訊，實際販售的商品來源不明，甚至根本不存在。頁面上不斷跳出他人已下單、熱銷中等即時動態，也多為人為設定的假訊息。

數發部表示，本週共發現 199 個疑似詐騙網站，提醒大家網購前務必確認網站真實性，避免落入假網站陷阱，避免個資與金錢受損。

近期發現多個疑似詐騙購物網站，數發部提醒民眾在網路購物時保持警覺，避免落入假網站陷阱。（圖取自網路詐騙通報查詢網）