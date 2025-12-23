數發部：網路詐騙通報查詢網 平均每月下架逾萬則訊息

（中央社記者趙敏雅台北23日電）數發部書面報告指出，「網路詐騙通報查詢網」建置1年多以來，累計4萬6370人下載使用，總計通報50萬8193則疑似詐騙訊息，其中已有24萬7071則訊息下架，平均每個月通知平台下架逾1萬則詐騙訊息。

立法院交通委員會明天邀請數位發展部部長林宜敬、行政院打擊詐欺指揮中心等就「社群平台打詐成效」進行專題報告，並備質詢。

根據數發部今天出爐的書面報告，為便利民眾查詢及通報網路詐騙廣告，完成建置「網路詐騙通報查詢網」網站及APP，提供即時查詢與通報服務。

數發部指出，自去年9月30日至今年12月18日，累計4萬6370人下載使用，有1萬3085人通報過案件，總計通報50萬8193則疑似詐騙訊息，其中，24萬7071則訊息已下架，平均每個月超過1萬則詐騙內容經數發部通知要求下架。

此外，數發部表示，就平台端配合情形，Meta持續強化平台阻詐機制，運用人工智慧（AI）與自動化系統加強偵測，自去年3月至今年12月，已於台灣移除約780萬則鎖定台灣的詐騙廣告。

數發部說明，依詐防條例訂定一定規模的網路廣告平台計算基準，公告納管Google（Google、YouTube）、LY（LINE）、Meta（Facebook、Instagram、Threads）及TikTok等4家業者、7個平台，

數發部表示，納管平台須依法落實廣告實名制，驗證廣告委託刊播者及出資者身分，並訂定詐欺防制計畫及定期公開透明度報告。另外，接獲檢警調或主管機關通知後，須在期限內下架詐騙廣告，未依限處理者，依法裁罰並得按次處罰。

數發部公布，截止目前，已就Meta經營的Facebook平台裁罰4次，裁處罰鍰合計新台幣1850萬元。

數發部強調，未來持續依詐騙樣態變化、平台規模調整及詐騙目標轉移情形，檢討身分驗證機制與納管名單，避免詐騙廣告跨平台流竄。（編輯：楊凱翔）1141223