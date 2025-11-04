數發部：認明普發現金官網 勿信簡訊郵件詐騙

（中央社記者趙敏雅台北4日電）普發現金登記入帳自11月5日上午8時起開放預登記，數發部提醒，務必認明官方網站為https://10000.gov.tw，政府不會主動以簡訊或電子郵件通知登記或領取現金，也不會致電要求辦理轉帳作業，呼籲民眾提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。

今年普發現金新台幣1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式。財政部與數發部今天共同舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會，說明開放登記入帳及線上登記分流相關規則。

數發部透過新聞稿指出，普發現金登記網站（https://10000.gov.tw）於11月5日上午8時啟動線上登記功能，民眾上網就能完成登記，系統核驗登記資料無誤後，現金將直接匯入民眾指定的金融帳戶，為最省時省力方式，建議民眾優先利用。

數發部說明，為確保上線初期系統穩定，11月5日至9日採「身分證或居留證號尾數」分流措施，5日開放尾數為0、1的民眾登記；6日開放2、3；7日開放4、5；8日開放6、7；9日開放8、9；10日起全面開放，不限尾數皆可登記。

數發部表示，線上登記持續至明年4月30日，請民眾選擇方便的時段辦理，不必急於一時完成登記。

數發部說，線上登記僅需準備本人或代領人的身分證字號或居留證號、金融機構帳號及發放對象的健保卡號等3項資訊，登記成功者將於11月12日起陸續收到現金入帳。

數發部說明，若不慎填錯資料也無須擔心，11月13日起網站將開放「查詢登記結果」功能，民眾可隨時查詢進度，若顯示「入帳失敗」或「帳號檢核失敗」，只需回到網站重新登記正確資料即可。

數發部強調，普發現金唯一官方網站為https://10000.gov.tw，政府不會主動透過手機簡訊或電子郵件通知登記或領取現金，也不會致電要求到ATM或操作網路銀行辦理轉帳作業，凡要求提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙，並呼籲民眾提高警覺，切勿點擊任何可疑連結，若收到可疑訊息，請立刻聯繫165反詐騙專線。（編輯：楊凱翔）1141104