數發部「2025 ADI FORUM」論壇 定義AI新未來

記者吳典叡／臺北報導

數位發展部28日舉辦「2025 ADI FORUM—智啟新局，定義 AI 產業新未來」論壇，透過深度座談探討臺灣數位經濟在AI浪潮下的關鍵契機。數發部指出，未來將持續協助產業以跨境視野作為拓展全球市場的新動能，致力於建立可信任的資料驅動環境，帶動產業創新，讓臺灣數位產業邁開大步，自信走向國際。

此項論壇28日在臺大醫院國際會議中心登場，偕同資策會、臺經院、臺灣野村等智庫聯手發表前瞻趨勢，並集結逾250位實體及線上參與的產官學研界代表，探討臺灣數位經濟在AI浪潮下的關鍵契機。

廣告 廣告

數發部數產署指出，今年首次舉辦智庫聯合發表會，將智庫一年來的研究成果加以精煉整合，與現場及線上夥伴分享知識結晶，同時邀請產業代表座談交流，讓智庫研究除了理論層面，更能實際落地應用。未來將建立常態性的年度發表機制，期能透過智庫研究與外界意見的激盪，公私協力打造具競爭力的生態系，助攻我國數位產業在國際舞臺發光發亮。

上午議程聚焦「科技輸出」與「國際連結」，由三大智庫進行引言與剖析。臺灣野村首先揭示數位科技對日常生活與經濟效益的深層影響；臺經院則展示全球AI生態系地圖，對照解析臺灣服務模式的可行策略；資策會產業情報研究所以行動支付與數位平臺為例，強調在平臺經濟崛起的當下，國際化已非企業發展的選項之一，而是不可避免的生存競爭條件。

而下午場則著重「資料創新」與「數位信任」，深入探討資料驅動創新的經濟模式、電子簽章的實務應用，以及生成式AI時代下資料治理的關鍵角色，為產業提供可依循的戰略指引。

數產署表示，除了發布研究成果外，上、下午也各安排一場座談，分別邀請三家具代表性的數位產業業者現身分享，從多元角度探討臺灣軟體與AI產業如何在競爭激烈的全球局勢中突破重圍，並進一步思考資料創新驅動的趨勢下，產業應掌握的關鍵方向。

數產署強調，本次論壇不僅是數位產業趨勢的發布，更是行動的號角。未來將持續協助產業以跨境視野作為拓展全球市場的新動能，並致力於建立可信任的資料驅動環境，帶動產業創新，讓臺灣數位產業邁開大步，自信走向國際。

「2025 ADI FORUM—智啟新局，定義 AI 產業新未來」論壇偕同資策會等智庫聯手發表前瞻趨勢，探討臺灣數位經濟在AI浪潮下的關鍵契機。（數發部提供）

此項論壇偕同資策會等智庫聯手發表前瞻趨勢，並集結逾250位實體及線上參與的產官學研界代表，探討臺灣數位經濟在AI浪潮下的關鍵契機。（數發部提供）