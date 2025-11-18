數發部：30機關導入AI應用平台 助效率提升

為了解決公部門使用AI痛點，數位發展部建置「政府AI應用平台」，提供安全可靠的AI語言模型。數發部指出，目前有30個機關導入，應用於整理會議紀錄、公務報表審核等，大幅提升辦公效率。

為加速政府機關推動數位轉型，數位發展部建置「政府 AI 應用平台」（TryAI），提供安全可靠的AI語言模型試用環境。

數發部18日召開記者會，數發部數位政府司長王誠明指出，政府單位使用AI時有三大痛點，「政府AI應用平台」的目標則是提供可靠的 AI 語言模型試用環境，他說：『(原音)機關在使用AI有三個痛點：不敢用、成本高跟應用少。那不敢用就是說，很多的這個AI的模型，可能因為他自己在試用，不管是在試用這個做會議記錄，或者說做逐字稿等等，可能在開源開放的商用模型，比如說這個ChatGPT或是Gemini，用的時候會擔心機敏資料不安全。』

他進一步指出，TryAI平台自今年3月底上限以來，已有30個機關導入。目前已有初步成果，像是衛福部利用平台自製「公版神隊友」，將原先需耗時30至40小時的人工會議紀錄整理工作，縮短至6小時，大幅提升工作效率。

此外，內政部、財政部等單位也使用AI語言模型，用於協助報表審核、文獻研究與採購法問答等業務，AI確實有效減輕行政負擔，提升公共服務效能。

為加速AI應用，王誠明說，平台將建立「AI市集」，廠商產品需先通過AI評測中心檢測與資安審查，且不得為中資，機關可先試用、再選購，降低採購風險。期盼透過公私協力，加速AI落地應用，打造完整、安全的政府AI生態系。