數發部：AI時代台灣機會挑戰並存 補強人才資料缺口

（中央社記者趙敏雅台北26日電）數發部次長侯宜秀今天表示，在人工智慧（AI）時代，台灣機會與挑戰並存，台灣硬體製造實力深厚，是全球AI競賽的關鍵基石，不過軟體能量相對薄弱，也面臨人才與資料不足，政府積極推動AI新十大建設，數發部也將助力人才培育，目標讓台灣成為最會用AI的國家。

經濟日報今天舉辦2025創新論壇，主題為AI智慧應用新革命，侯宜秀以「建構數位力 打造智慧創新生態」為題，發表專講。

侯宜秀認為，台灣站在AI時代十字路口，優勢來自於3大面向。首先，台灣硬體製造實力堅強，為全球AI競賽的關鍵基石。她指出，許多國外軟體廠商來台灣尋求合作，希望經由整合一起進軍國際，台灣已是這些軟體廠商不可或缺的重要夥伴。

再者，在邊緣運算及軟硬整合上，台灣具有競爭力；另外，面對少子化、高齡化挑戰，台灣可透過AI提升生產力，相較其他國家，AI對台灣勞動市場衝擊沒那麼大，反而更具需求。

不過，侯宜秀坦言，台灣AI發展面臨3項挑戰，其一是軟體實力較薄弱，資料蒐集也不足，沒有持續累積堆疊資料的機制；其次是知用落差明顯，很多人聽過也試用過AI，但企業實際應用率偏低。最後，AI競爭可能是贏者全拿的殘酷賽局，若台灣公司未爭奪國際市場，恐愈趨於弱勢。

侯宜秀表示，政府推動AI新十大建設，並將台灣AI生態系發展圖像分成3大層次，其中，透過數位基磐提供堅實後盾，涵蓋主權AI及算力建設、智慧政府與資料治理、人才與資金等，盼讓AI在各行各業落地應用，將台灣成為最會用AI的國家。

侯宜秀指出，數發部將協助人才培育，在最新發布的AI人才認定與指引，有助釐清AI人才類型、核心能力與辨識方法，希望建立共同語言，使企業能精準找人，個人也能掌握職能需求。她說明，這項指引把AI人才分為應用人才、開發人才、研究人才。數發部將聚焦前2類型，透過以戰代訓、在職訓練等方式，助力AI人才發展。

在治理方面，侯宜秀說，AI基本法已送至立法院，在永續性、人類自主性、隱私保護及資料治理、安全性、透明及可解釋性、公平性、可問責性等7大原則下，數發部已在訂AI風險分類框架草案，同時協助各目的事業主管機關，如交通部、金管會、勞動部等，就其執掌內容來定義哪些風險將優先處理。

侯宜秀指出，台灣不會採分級方式，而是以光譜型概念為主，主管機關可針對特定技術，在特定應用場域和特定使用主體下，擬定相關規範，希望能夠平衡產業發展和保障人民權利。

侯宜秀強調，AI基本法、AI風險分類框架草案是建立信賴的基礎，為促進市場發展非常重要的推力，希望藉著多方協作，使後續治理工作更加完善。（編輯：潘羿菁）1141126