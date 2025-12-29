數發部：AI治理聚焦兩重點 力拚成為可信賴夥伴

數發部次長侯宜秀29日表示，AI治理聚焦兩大重點，不應僅止於監管，更重要的是建立信任，並且納入多方參與，建立具備包容性的架構，共同推動AI治理發展。

「2025新世紀AI應用法律研討會」29日登場，侯宜秀表示，AI治理不僅涉及政府法律與政策規範，也涵蓋專業領域的專業規範與責任分工。首先，在AI治理上要形塑信任的基礎，成為全球值得信賴的夥伴，他說：『(原音)第一個重點是AI治理其實並不是只有監管，更重要的是形塑一個共同信任的基礎，共同信任的基礎對於台灣整體的發展，還有台灣產業的發展非常重要。因為全世界在AI供應鏈上都在尋找可信任的夥伴，台灣在半導體是一個可信任的夥伴，那我們怎麼在人工智慧的供應鏈上，除了AI伺服器以外，能夠進一步在軟體、在軟硬整合方面也成為一個可信任的夥伴。』

她進一步說明，除了仰賴政府與國會制定法律，更重要的是要納入各方建議，包含產業、學界，在教育、法律、衛教與兒少等跨領域合作，透過建立具備包容性的工作架構，共同推動AI基本法。

在AI基本法框架下，數發部負責制定AI風險分類與管理規範、提供風險評估與驗證工具，以及建立隱私保護與相關技術指引等責任。侯宜秀說，台灣在AI風險分類管理規範採取「光譜型」分類，依照情境動態評估風險。數發部後續將與各中央主管機關協作，協助各部會依其業務屬性，針對特定場域、應用情境與技術特性，明確界定可能衍生的風險樣態，作為未來AI治理與監理的重要依據。(編輯：許嘉芫)

