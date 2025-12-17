數發部：AI開啟台灣大航海時代 助建立可信任產業鏈

（中央社記者趙敏雅台北17日電）數發部次長侯宜秀今天表示，人工智慧（AI）帶來變革，現在是台灣人的「大航海時代」，在AI新十大建設中，數發部希望從人才、資金、算力、行銷等提供協助，建立值得信任的AI產業鏈，讓台灣產業不只在國內合作，也能成功出海、走向世界。

台灣雲端物聯網產業協會今天舉行2025年度會員大會，台灣雲協理事長吳政忠、數發部次長侯宜秀、經濟部中小及新創企業署署長李冠志等人出席。

侯宜秀致詞表示，台灣雲協自2010年成立以來，一直是政府重要的合作夥伴，從雲端運算、物聯網到如今人工智慧（AI）帶來的全面性變革，雲協一路陪伴台灣資通訊產業（ICT）成長，讓台灣成為世界焦點。

廣告 廣告

她說，過去2週走訪歐洲、美國、新加坡等多國，深刻感受到全球對台灣的重視與期待，也表達希望與台灣進一步合作的意願。

侯宜秀指出，台灣很小、資源相對有限，能擁有今天的發展表現，讓許多人感到驚訝，關鍵在於產業夥伴長期努力，且願意付出、追求極致與創新的精神。她相信，這樣的精神將帶領台灣在AI時代持續開創更好發展。

侯宜秀說，AI帶來工業革命改變，也創造一個龐大的新市場，在這個關鍵轉折上，台灣過去的經驗，其實是一個非常好的起點。政府今年開始籌辦AI新十大建設，希望創造更好的基礎建設，讓產業界能從台灣出發，走向全世界。

她表示，AI新十大建設中，除矽光子外，其他項目都與數發部相關，在登峰計畫中，數發部希望從人才、資金、算力、行銷與教育等面向提供協助，建立一條值得信任的AI產業鏈，不僅促進台灣產業在國內合作，也讓更多中小企業與新創公司能夠出海。

侯宜秀認為，台灣企業能夠成功，原因之一在於樂於彼此合作，產業願意協力、揪團向前，才能走得更遠。台灣是值得信任的夥伴，隨著AI深入人們生活，信任成為關鍵基礎，而台灣企業以值得信任著名，這正是在全球競爭中的重要利基。

她說，台灣也必須與全球夥伴攜手，結合美國、日本等可以信任的夥伴，一起開拓更大、供應更多元的全球市場。

侯宜秀強調，現在正是一個屬於台灣人的「大航海時代」，不能只看國內市場，而是要把在台灣累積的經驗帶到全世界，「市場就在前方，如果我們不去爭取，就會被別人搶走」，希望產業界再一同努力，政府也會在各方面給予協助。（編輯：潘羿菁）1141217