數發部：AI風險評估鎖定三面向 估明年首季完成架構

人工智慧基本法已三讀通過，為台灣AI發展建立基本治理框架。數發部指出，目前正針對兒少、人權、性別等三大面向進行AI風險辨識與評估，積極與各部會協作，並邀集領域專家，預估明年首季完成相關風險架構。

數發部次長侯宜秀30日指出，數發部在AI基本法中扮演風險評估的角色，負責制定規範框架，並與各部會協作，提供驗證工具與方法。

侯宜秀表示，針對風險評估，將由主管機關與專家共同參與評估。其中，兒少議題將與衛福部及教育部協作，人權、性別議題則與行政院討論可能風險，數發部預估將在明年首季完成AI風險辨識與評估架構，她說：『(原音)其實團隊已經訪問非常多人、各個不同領域的專家，包括他們實際上自己在做這些AI工具的人。所以我覺得應該明年第一季應該會有一個蠻好的初步框架出來，就是比較完整的。那也可能可以配合我們提供一些線上工具的路徑，讓大家可以去使用。大家要注意，這些其實很多風險你都要靠使用者本身做。』

台灣AI風險管理採取三階段推進，包含風險辨識、風險評估與因應作為。侯宜秀指出，現階段重點仍放在前兩個階段，後續將先由各領域專家盤點可能出現的風險樣態；她也說，台灣並未跟隨歐盟採取四級風險分級，而是採行光譜制，讓各方能透過滾動式調整，因應AI帶來的挑戰，讓治理更具備彈性。

侯宜秀也強調，除了政府推動政策與法規，仍須匯聚產官學研等各方意見，才能逐步完善AI治理。(編輯：許嘉芫)

