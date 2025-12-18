數發部、SEMI發布「E187」半導體資安驗證 林宜敬：終於輪到台灣制定標準了
數位發展部今（12/18）攜手 SEMI國際半導體產業協會、台積電、日月光、台灣電子製造設備工業同業公會等資安與半導體相關產業夥伴，正式發布「SEMI E187 半導體設備資安認驗證制度」。 透過公私協力，以「一個標準提升競爭力，一個標章連結全世界」為策略，展現台灣以制度與標準參與全球供應鏈安全治理的關鍵影響力，並為軟體產業開創商機。
林宜敬致詞時指出，台積電是民主供應鏈的核心，但所有駭客都知道，台積電是一家非常有錢、治理良好的公司，駭客如若要正面攻擊、駭入台積電，真的是千難萬難，所以駭客選擇「攻擊供應鏈」的方式，先駭入台積電設備供應商，在設備中預先埋入病毒或後門。當台積電購入設備時，這個病毒就進入了台積電，這段過程可說是現代版「木馬屠城記」。
他繼續說，數發部此次跟 SEMI、台積電一同推廣 E187 資安標準，希望在整條供應鏈裡，所有人都做好資安防護，讓駭客沒辦法先打入供應鏈節點，去傷害到供應鏈中其他業者。
林宜敬指出，建立這個制度後，不但可以保護台積電，保護整個電子業供應鏈，對台灣資安廠商也是很大的商機。因為包括標準的認證，以及對相關業者進行輔導、通過認證，再銷售資安產品給工廠都是商機來源。
他強調，自己過去在產業界這麼多年，以前都是美國人、歐洲人訂標準，然後台灣廠商就必須花大錢，請認證機構來台灣幫業者輔導、認證，再買一堆產品，「現在我們有了台積電，以及科技業所有人一起努力，台灣成為一個資訊大國，也是半導體超級強權，終於輪到我們制定標準了」。
他進一步指出，台灣首度主導國際半導體設備資安標準，未來可將 E187 作為海外設廠的供應鏈門檻，展現我國以制度接軌全球的關鍵影響力。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMI協助產業把分散於不同環節的需求與經驗，整合為一致、可驗證、可複製的標準體系。E187的價值，在於為全球供應鏈建立一套共同遵循的制度語言，讓信任得以被清楚定義，也能被客觀驗證。
他進一步表示，這套E187半導體設備資安認驗證制度，代表全球半導體產業資安治理邁向制度化的重要一步；對台灣則是一個很具象徵意義的時刻，「我們不只是參與者，而是能夠以自身經驗，為全球供應鏈提供可行做法的貢獻者與先行者」。
數發部數產署表示，SEMI E187 資安認驗證制度的推動，將促使企業將資安由「成本支出」轉化為提升供應鏈可信度與市場競爭力的關鍵工具，並帶動資安檢測、認驗證、顧問輔導及資安產品與解決方案等相關需求。
此次記者會邀集奧義智慧、TXONE、Team T5、台達電子等資安業者，TCA、UL、SGS、TUVSUD 等潛在驗證單位，以及資策會資安所、工研院量測中心、三甲科技等潛在檢測實驗室共同與會，展現產官研合作推動制度落地的具體成果。
未來，數發部將持續與 SEMI 及產業夥伴合作，深化制度 推廣與驗證機制，協助半導體設備與產線落實資安要求，強化供應 鏈安全，並支持台灣資安產業隨半導體產業布局，拓展國際市場。
更多太報報導
美中欲推動「半導體一條龍」政策 林本堅示警：人才供需落差達15倍！嚴重失衡
崇越捐清大半導體模型 全球唯二！ 三區塊理解晶圓建廠運作
2奈米再微縮有限！林本堅提「經濟型摩爾定律」：勿陷入死胡同
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 32
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 44
MLB》道奇球星確定不打WBC 若參加「妻子說要離婚」
洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）近日公開表示，自己將不會參加明年的世界棒球經典賽，原因是和妻子的第三個孩子就要出生了，他透露，妻子曾表明，如果那時候不在她身邊，就要離婚。貝茲是上屆經典賽美國隊的主要戰力，擔任球隊開路先鋒，出賽7場，32打數擊出10支安打，打擊率高達3成13，外界都預期他會獲得邀請，參加2026年的世界棒球經典賽。不過貝茲近日在直播節目上公開表示，自己會缺席這一屆的經典賽，原因是他和妻子的第三個孩子就要出生了，「我曾想參賽，但我現在不行了，我們的寶寶可能會在比賽時出生，她（老婆）說如果我沒有陪著她，她就要離婚。」BREAKING: Mookie Betts reveals he will not play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic as the birth of his third child is expected around the same time ?“She (Brianna Betts) said she’d divorce me if I wasn’t there.” ?麗台運動報 ・ 2 小時前 ・ 11
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 6
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 18 小時前 ・ 53
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 70
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 12
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 31
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 5 小時前 ・ 77
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 38
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 3
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 8
CPB廈門海豚開季陣容公布 台灣球員多達13人占半數
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦正式開打，各隊備戰動作陸續浮上檯面。自日前林益全宣布加盟上海正大龍後，廈門...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 37
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發起對話