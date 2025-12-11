數發部：TikTok配合防詐 申請在台法律代表審核中

（中央社記者趙敏雅台北11日電）數發部去年已對TikTok納管，根據詐防條例，TikTok須在台灣設法律代表。針對TikTok設立進度，數發部數產署今天回應，TikTok去年底提報法律代表，相關單位仍有資料需請公司釐清，TikTok均依期限回覆說明；目前TikTok法律代表雖尚未核備，但持續配合法遵實施防詐作為。

小紅書涉詐風險高，且對台灣官方發函已讀不回，內政部日前宣布對小紅書發布網際網路停止解析或限制接取的命令，暫定實施1年，部長劉世芳先前說到，政府聯繫小紅書非常多次，但小紅書在台灣沒有法定代理人，聯繫也已讀不回，視打詐條例於無物。

廣告 廣告

根據打詐專法，數發部有權責規範網路廣告平台業者，現已納管Google（Google、YouTube）、LY（Line）、Meta（Facebook、Instagram、Threads）及TikTok等4家業者、7個平台，包括Google、Meta與LY均在台灣有設立法律代理人，而TikTok則是申設階段。

針對TikTok申請台灣法律代表進度，數產署表示，去年依詐防條例公告，TikTok為一定規模的網路廣告平台業者，TikTok已提報法律代表，相關單位仍有資料需請公司釐清，TikTok均配合說明，暫無違法情事。

數產署說明，Google、 LY、Meta 及TikTok均屬境外業者，依詐防條例，應以書面指定法律代表，業者均依期限提報；數發部請陸委會、經濟部等相關單位，協助檢視4家業者的業務活動等是否還涉及其他法律規定。

數產署表示，相關單位對業者所提資料認為需補充之處，數發部均請業者限期回覆，TikTok皆依限說明。目前TikTok法律代表雖尚未核備，仍持續配合法遵實施防詐作為。

根據數產署統計，「網路詐騙通報查詢網」去年9月30日建置至今，TikTok經過通報且相關部會確認為詐騙後，共下架767則詐騙資訊。（編輯：潘羿菁）1141211