數發部12月公布首批PoC成果 打造安全數位生態系

政府致力推行數位憑證皮夾，數發部6日指出，數位轉型邁出新的一步，將在12月公布首批概念驗證（PoC）成果，致力建立安全、友善的數位憑證皮夾生態系，不僅讓民眾生活更加便利，也能有效保障隱私。

政府推動數位憑證皮夾，民眾未來可以將健保卡、駕照、畢業證書等紙本憑證轉化為數位憑證。使用者只需要透過手機，就能快速查驗各類證件，減少繁瑣的檢查流程，讓使用更便利，同時兼顧個資安全與隱私保障。

數發部次長侯宜秀6日指出，台灣數位轉型邁向新里程，備受關注的「數位憑證皮夾」將在近期公布首批概念驗證（PoC）成果。他說：『(英文原音)數發部將持續推動公私部門協作、深化開源發展、去中心化政府模式，以及進行更廣泛的合作，目標建立一個安全、使用者友善與值得信賴的數位憑證皮夾生態系統。在下個月，我們即將舉行新聞發布會，屆時我們將發布我們的前3個概念驗證（PoC）。』

此外，台灣在2023年正式加入全球資訊網協會（W3C），該協會在制定全球網際網路標準扮演重要角色。侯宜秀說，這是台灣數位政策和技術發展國際化的重要里程碑，讓台灣能參與國際討論，並且對技術標準做出貢獻，同時，將國際最新技術視野融入國內政策與產業發展。

科技發展帶來機遇也伴隨挑戰，侯宜秀強調，人工智慧的崛起更凸顯「信任」的重要性，數發部持續推動公私部門協作，要以透過新的技術與工具解決問題，打造安全、值得信賴的數位系統。