數百人失蹤！洛興雅移民船沉沒泰馬邊境 兩國展開7天搜救

2023年11月16日，洛興雅穆斯林難民在印尼北亞齊省上岸，但是當地民眾不願意收容。美聯社



一艘載有緬甸遭迫害的洛興雅族群船隻，週六（11/8）在泰國與馬來西亞邊境附近海域沉沒後，馬來西亞海事執法局今日（11/10）表示，搜救行動已尋獲7具遺體，並救起13名生還者，但另一艘載有約230人的船隻狀況尚未明朗。

路透社報導，馬來西亞海事執法局（Malaysian Maritime Enforcement Agency）官員在記者會做出上述表示，預計將進行7天的搜救行動。泰國官員稍早則表示，曼谷當局在搜救行動中發現4具遺體。事件已造成數百人失蹤。

廣告 廣告

馬來西亞海事執法局負責人穆斯塔法（Romli Mustafa）昨日表示，救援人員正在蘭卡威島（Langkawi）附近170平方海里的海域展開搜救。這艘載有300人的船隻是從緬甸若開邦（Rakhine）的布蒂洞鎮（Buthidaung）啟航，但在3天後於蘭卡威海域失事。

馬來西亞官方媒體馬新社（Bernama）引述當地警方說法稱，這批前往馬來西亞的洛興雅（Rohingya）移民最初搭乘大型船隻，但在接近邊境時，為躲避當局偵查，他們被指示轉乘3艘各可容納約百人的小型船隻。搜救行動仍在進行中。

緬甸貧困的若開邦歷經多年衝突、飢餓與種族暴力，主要針對信奉伊斯蘭教的洛興雅少數族群。在2017年緬甸軍方殘酷鎮壓後，約130萬洛興雅人被迫逃離若開邦，現於鄰國孟加拉流離失所。

面對緬甸境內的暴力迫害與孟加拉日益艱困的生活條件，來自兩國的洛興雅人頻繁嘗試冒險出海，目的地包括馬來西亞。根據聯合國難民署（UNHCR）統計，今年1月至11月初，已有逾5100名洛興雅人乘船逃離緬甸與孟加拉，其中近600人據報死亡或失蹤。

更多太報報導

洛興雅移民悲歌 百人船沉沒泰馬邊境海域、1女罹難

洛興雅人遭無人機空襲恐200死 緬甸軍方和叛軍互指對方是兇手

難民處境的唯一出路 洛興雅嫁至馬來西亞的「少女新娘」人數激增